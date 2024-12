Grol JO11-1JM – De Tubanters 1897 JO11-3JM ( 1–3 ) 1-5

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Grol speelt een hele sterke en goede wedstrijd tegen koploper De Tubanters en weten zich te belonen met een mooie winst!

Tubanters mag aftrappen voor de wedstrijd en Grol laat direct de intenties van vandaag zien, winnen! Na 2 minuten is het Gøste die op snelheid richting het doel van de tegenstander gaat en helaas haar schot gered ziet worden door de doelman van Tubanters. Hierna gaat het even pijnlijk mis aan de Grol kant, een opbouwende bal is te zacht en kan door Tubanters worden onderschept. De bal wordt direct diep gespeeld en de spits weet de bal de juiste richting mee te geven en laat hiermee doelman Oscar kansloos, 0-1 in de 3de minuut. Grol speelt tegen een goede en sterke tegenstander. Grol wordt hiermee extra gedwongen om de bal goed rond te laten gaan. Dit lukt meer als goed en zo weet Grol de Tubanters onder druk te zetten op hun eigen helft. Uiteindelijk verdient Grol een corner. De corner wordt door Floris voor het doel gedraaid en het is Bram die de bal tegen de lat aan schiet. De terugkomende bal komt bij Huub terecht die de bal hard binnenschiet, 1-1 na 4 minuten voetballen. Grol zit vol in de concentratie en focus en weten Tubanters onder druk te houden. Zo weet Bram een opbouwende bal van de doelman te onderscheppen en deze binnen te schieten, 2-1 in de 7de minuut. Grol houdt de controle, Tubanters komt er maar moeilijk uit. Als ze naar voren weten te komen staat de verdediging met Floris en Tygo als een huis. In de 17de minuut is het Huub die de 3-1 weet te scoren na een goede onderschepping van Dario. Die stuurt Huub weg die na een goede individuele actie scoort. Grol heeft heel veel energie in dit eerste deel van de wedstrijd gelegd dat nu iets moet terugschakelen. Zo krijgt Tubanters iets meer lucht en weten zij met een goede actie Oscar in de 23ste minuut echt aan het werk te zetten. Hij weet een voorzet goed te onderscheppen zodat Tubanters niet aan scoren toe komt. Met deze mooie tussenstand wordt er gerust.

De 2de helft geeft wel een iets ander speelbeeld als de eerste helft. Beide teams zijn goed aan elkaar gewaagd. De spelers van Tubanters zitten nu iets beter in de wedstrijd en het spelbeeld golft dan ook meer op en neer. Grol weet Tubanters weer onder druk te zetten. Het zijn Yoeri, Jur en Bjorn die vanuit het middenveld goed druk naar voren zetten. De verdediger van Tubanters wil de bal terug spelen op zijn keeper maar ziet tot zijn grote schrik dat de bal in zijn eigen doel beland, 1-4 in de 36ste minuut. Een dankbaar cadeau voor de Grol. Het lukt de Tubanters niet om te scoren. Er wordt goed verdedigd en de ballen die op doel komen zijn dan voor Oscar. In de 45ste minuut is er een scrimmage voor het Grol doel. De Tubanters nemen het doel vol onder vuur maar moeten toezien hoe de spelers van de Grol met hun hele hebben en houden zich ervoor gooien en zo een tegentreffer weten te voorkomen.

Uiteindelijk is het Scot die de 5de treffer van deze wedstrijd maakt. Na goed doorlopen is het de doelman van Tubanters die tegen Scot aan schiet waardoor de bal in het doel valt in de 50ste minuut. Ondanks deze stand laten de jongens van de Tubanters het er niet bij zitten en weten in de slotfase van de wedstrijd nog tot een aantal hele goede mogelijkheden te komen maar zien zij in Oscar de grote sta in de weg. Hiermee weet de Grol een hele mooie overwinning te behalen op De Tubanters en nemen nu zelf de koppositie in.

