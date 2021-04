Met deze tips zorg je ervoor dat jouw huis het mooiste huis in de straat wordt

Deel dit bericht













Iedereen heeft zijn eigen woonwensen. Zo vindt de een het belangrijk dat binnen alles tiptop in orde is. Een ander vindt juist veilig wonen weer veel belangrijker. En er zijn mensen die ook graag hun huis aan de buitenkant tiptop in orde hebben. Logisch, want dat maakt het straatbeeld in Nederland een stuk mooier! Met deze tips helpen we jou om het mooiste huis in de straat te krijgen.

Eerst de basis: het onderhoud

Een mooie buitenkant begint met een goede basis. Dat is het onderhoud van je woning. Van die klusjes waar je niet direct het resultaat van ziet, zoals je dakgoot schoonmaken. Maar ze zijn wel belangrijk! Want als je ze niet uitvoert kunnen er lekkages, schade en andere problemen ontstaan. Zet ze dus op je kalender, zodat je ze niet vergeet.

Een likje verf doet wonderen

Je let er misschien niet zo vaak op, maar de kleur van kozijnen en deuren bepalen voor een groot deel de uitstraling van je huis. Ook hier is het onderhoud weer belangrijk. Werk beschadigingen snel bij en zet eens in de zoveel jaar de hele buitenkant weer in de verf. Wees ook niet bang om eens een andere kleur te kiezen. Wedden dat je weer helemaal opnieuw verliefd wordt op je huis?

Laat je tuin opbloeien

Heb je al jaren dezelfde plantjes, struiken en heggetjes in je tuin staan? Ook daar ligt een mooie kans voor een upgrade. Verdiep je eens in de nieuwste tuintrends en geef je tuin een complete make-over. Oké, voorzichtig beginnen met een paar bloemperkjes en nieuwe planten kan natuurlijk ook.

Heb je iets meer lef? Dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om van je voortuin een echte blikvanger te maken. Bijvoorbeeld met een mooi beeld of ander kunstwerk. Wil je er nog meer werk insteken, dan kun je je ook eens verdiepen in andere stijlen van tuinieren. Een mooie Japanse zentuin bijvoorbeeld, of een tuin met een grote waterpartij.

Let there be light

Een huis wordt natuurlijk niet alleen overdag bekeken. Ook ‘s avonds wil je dat jouw trots een beetje in de spotlights staat. Letterlijk, want goede buitenverlichting kan je huis er compleet anders uit laten zien. En dat is ook nog eens goed voor de veiligheid. Want als je huis van buiten goed verlicht is, lopen de inbrekers liever voorbij.

