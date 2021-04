Feestfabriek en Kops Schoenen overdonderd door succes nieuw sneakermerk  

Deel dit bericht













Op 28 maart jongstleden presenteerde de organisatie achter festival de Zwarte Cross, Feestfabriek Alles Komt Goed BV en Kops Schoenen hun nieuwe sneakermerk ‘Zwarte Cross Sneakers’. Vanochtend kregen geïnteresseerden om 11:00 uur de mogelijkheid om een paar te bestellen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. De animo was zelfs zo groot dat de Zwarte Cross website en webshop meer dan twee uur slecht bereikbaar waren, ondanks dat de organisatie vooraf extra capaciteit had overlegd met haar hostingpartner. De 500 paren waren dan ook razendsnel verkocht.

Aanstaande donderdag 15 April: nieuw bestelmoment!

Vijfhonderd Zwarte Cross liefhebbers kunnen zich gelukkig prijzen, maar een groter aantal viste – vanwege de enorm animo en technische obstakels – achter het net. De Feestfabriek vindt dit enorm vervelend en wil naast excuses voor het ongemak alle geïnteresseerden een nieuw bestelmoment aanbieden. Aanstaande donderdag 15 april krijgt iedereen opnieuw de kans om een paar sneakers te bestellen. Vanaf die dag zal de bestelperiode twee weken zijn. Er geldt dan geen maximum voor het aantal beschikbare sneakers. Het aantal bestellingen tijdens deze periode wordt de grootte van de tweede ‘batch’.

Geen sneakers voor wandeling op gebaande paden

De aanleiding voor de Zwarte Cross Sneakers was het coronavirus, maar de ambities – in tegenstelling tot het virus – meer dan tijdelijk. Feestfabriek mede-eigenaar Gijs Jolink: “De Zwarte Cross Sneakers zijn een blijvertje en de designs voor de volgende modellen staan al klaar. Daarnaast willen we met de Feestfabriek laten zien dat het anders kan. Of het nou een festival, kinderboek, bier of sneaker is: de gebaande paden zijn er om van af te wijken”. In het geval van de Zwarte Cross Sneakers betekent dit ten eerste: geen massaproductie in een anonieme fabriek aan de andere kant van de wereld waar kinderen voor een hongerloontje (of minder) uitgebuit worden, maar productie binnen de EU voor nette prijzen. Ten tweede: alleen schoenen die daadwerkelijk besteld worden gaan in productie. Er worden dus geen stapels extra sneakers gemaakt die wellicht nooit de consument zullen bereiken. Gerton Kops, mede-eigenaar van Kops Schoenen: “Aan dergelijke verspilling en verkwisting willen wij niet deelnemen. De levertijd voor de Zwarte Cross Sneakers is hierdoor wellicht wat langer dan men gewend is bij een gemiddelde webwinkel, maar het succes van deze sneakers bewijst dat er ook genoeg consumenten zijn voor wie deze extra levertijd juist een pre is.”

‘Nooit meer naast je schoenen lopen!’

De Zwarte Cross Sneakers worden gepresenteerd onder het motto: ‘Nooit meer naast je schoenen lopen!’. Op zowel de schoenen als op de doos en andere Zwarte Cross- uitingen prijkt de Achterhoekse uitdrukking ‘Joa joa’. Voor degenen die het Nedersaksisch niet machtig zijn:

“Joa joa”: Nedersaksische relativerende reactie op uitingen zonder veel zeggingskracht of bescheidenheid. Vergelijkbare uitdrukkingen:

1) Blabla

2) Kletspraat

3) Lariekoek

4) Voorbeeld: “Ik ben de beste!” Reactie: “Joa joa…”



