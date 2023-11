Mobiele dataverbruik in Nederland blijft toenemen

Wereldwijd wordt er steeds meer gebruikgemaakt van het internet en dat is in Nederland niet anders. Vooral internetten op mobiele apparaten, zoals smartphones, stijgt in gebruik. Ieder jaar stijgen de cijfers van mobiele dataverbruik, terwijl er juist een afnemende trend te zien is in het aantal belminuten en sms’jes. Er wordt dan ook vaker gekozen voor een oplossing met alleen internet.

Mobiele dataverbruik in Nederland

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) deelde vorig jaar dat er in het eerste kwartaal van 2022 in totaal 350 miljoen gigabytes aan mobiele data door Nederlanders is verbruikt. Inmiddels heeft de ACM ook de cijfers voor het eerste kwartaal van 2023 gedeeld: 426 miljoen gigabytes. Dit houdt in: een stijging van ruim 21% in één jaar.

Om nog even verder terug in de tijd te gaan: hetzelfde cijfer was in 2019 159 miljoen GB. De groei is dus enorm en naar verwachting zal dit alleen maar blijven toenemen. Er zijn steeds meer redenen en situaties ontstaan waarbij een internetverbinding nodig of handig is. De groei is dan ook een logisch gevolg van de manier waarop mobiele apparaten worden gebruikt.

Hoe zit het met bellen en sms’en?

Waar er in Nederland in de eerste drie maanden van 2022 nog in totaal 609 miljoen sms’jes werden verstuurd, was dat in dezelfde periode van dit jaar 522 miljoen sms’jes. In één jaar tijd is er een daling van ruim 14%. Deze geleidelijke daling is al even bezig, want in 2019 verstuurden Nederlanders in totaal nog 751 miljoen sms’jes.

In dezelfde periode van 2022 was het totaal aantal belminuten 11,4 miljard, dit jaar was dat 9,8 miljard. Ook deze cijfers zijn afkomstig van de ACM.

Al met al is het duidelijk dat er al een lange tijd een verschuiving bezig is. Communicatie via het internet is snel en eenvoudig, en biedt bovendien vele mogelijkheden. Twee duidelijke voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheden om ‘live’ te chatten en met elkaar te videobellen. Dit is een belangrijke reden van de verschuiving naar communicatie via traditioneel bellen en sms’en naar communicatie via het internet.

Alleen data via een simkaart

Men maakt vaker gebruik van het internet, terwijl telefoongesprekken en sms-berichten minder vaak voorkomen. Een gevolg hiervan is de ontwikkeling van simkaarten voor alleen data. Een xipoconnect.nl prepaid data sim is hiervan een goed voorbeeld. Dit is een prepaid simkaart waarmee alleen internetten mogelijk is. Er zijn daardoor geen kosten voor bellen en sms’en, en er is alleen sprake van databundels.

De aanwezige alternatieven om elkaar te spreken en chatten via het internet, zorgen ervoor dat traditioneel mobiel bellen en sms’en niet langer meer ‘nodig’ zijn. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer een 06-nummer in te toetsen om met iemand van afstand te praten, aangezien je nu ook kunt (video)bellen via WhatsApp, Viber, en soortgelijke applicaties.

Daarnaast worden er vaker apparaten ontwikkeld die alleen via het internet werken. Bekende voorbeelden zijn tablets en laptops, maar ook beveiligingscamera’s, alarmsystemen, GPS-trackers en soortgelijke apparaten werken steeds vaker alleen via data. Verder is er een duidelijke groei te zien in het gebruik van mobiele routers (MiFi).

Internetverbruik via MiFi routers

De stijging in gebruik van mobiele routers speelt een rol in het alsmaar toenemende dataverbruik in Nederland en de rest van de wereld. Mobiel internetten blijft namelijk niet beperkt tot een smartphone: ook apparaten als MiFi routers kunnen worden ingezet. Hier kunnen meerdere toestellen, zoals telefoons, tablets en laptops, op worden aangesloten.

Net als voor andere apparaten, dient ook een MiFi router van een simkaart te worden voorzien, zodat mobiel internetten mogelijk is. Daarom zijn er specifieke simkaarten voor MiFi routers ontwikkeld. Hiermee kan alleen data worden verbruikt, waardoor bellen en sms’en niet mogelijk is. Aangezien mobiele routers alleen voor internetten geschikt zijn, worden deze simkaarten hier veelvuldig voor gebruikt.

Doordat consumenten vaker simkaarten voor MiFi routers kopen, neemt het mobiele dataverbruik toe. Aangezien bellen en sms’en hierbij irrelevant is, dragen deze simkaarten niet toe aan het gebruik van belminuten en sms’jes.