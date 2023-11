Grol houdt stand in doelpuntrijk gelijkspel tegen DOS ’37

VRIEZENVEEN/GROENLO – In de strijd om competitiepunten heeft Grol 1 een belangrijke gelijkmaker behaald tegen DOS ’37 op zaterdag 4 november. De wedstrijd, die gekenmerkt werd door een open en aanvallende speelstijl, eindigde in een 3-3 gelijkspel op het terrein van de tegenstander in Vriezenveen.

In de eerste helft van de wedstrijd zag Grol zich geconfronteerd met een 1-0 achterstand na 35 minuten spelen. De veerkracht van de ploeg kwam naar voren toen verdediger Mark Hietland, kort voor het rustsignaal, de stand gelijktrok uit een hoekschop verzorgd door Wouter Pillen.

Grol nam vervolgens de leiding in de 65e minuut dankzij een doeltreffend schot van Luc Berentsen, maar DOS ’37 toonde weerbaarheid door niet alleen de gelijkmaker te scoren maar zelfs een voorsprong te nemen met 3-2. Echter, Grol aanvallende inspanningen wierpen hun vruchten af toen Luc Berentsen, met zijn tweede doelpunt van de dag in de 85e minuut, de definitieve 3-3 op het scorebord zette.

De opstelling van Grol bleef gedurende het grootste deel van de wedstrijd ongewijzigd, met uitzondering van een strategische wissel in de 84e minuut waarbij Mart Willemsen de plaats innam van Wouter Pillen, en de vervanging van Mick Wissink door Titus Hoffman na 30 minuten speeltijd.

Het fysieke karakter van de wedstrijd resulteerde in meerdere gele kaarten, met bestraffingen voor Grol-spelers Mike Kempers, Rico Lammerdink, Tiem Rots en Roel Bruins, alsook voor Olaf de Lange van DOS ’37.

De eerstvolgende wedstrijd die Grol zal aangaan, vindt plaats in het kader van de Achterhoekcup tegen Varsseveld op 7 november. De competitie wordt voortgezet met uitwedstrijden tegen Dalfsen en NEO op respectievelijk 19 en 26 november.

In de huidige stand van competitie 1H bezet Grol na deze speelronde de 7e plaats. WHC leidt de ranglijst met een perfecte score uit vijf wedstrijden, gevolgd door NEO. Grol zal zich met hernieuwde focus voorbereiden op de aankomende wedstrijden, met als doel hun positie in de ranglijst te verbeteren.

