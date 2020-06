Morgen wordt het warm en wellicht de warmste dag van de week. Er is weinig wind en die is zwak tot matig en draait naar het (zuid)oosten. Daardoor stroomt nog warmere lucht het land binnen.

Het wordt 25 tot 29 graden landinwaarts. In het oosten van Brabant en in Limburg zou het voor het eerst dit jaar tropisch warm kunnen worden met 30 graden. Daarbij is er flink wat zon, maar ontstaan ook weer stapelwolken.

