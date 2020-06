Fietstocht van de maand juni

BREDEVOORT – VVV Bredevoort heeft een fietstocht samengesteld: ‘rondje Oeding’. De route voert over zandpaden en hobbelige wegen langs de mooiste plekjes in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland.

Deze tocht is uitstekend geschikt om met een e-bike te fietsen. De totale lengte bedraagt ca. 43 km. Als u onderweg een kop koffie of een biertje wilt drinken is het raadzaam een mondkapje te dragen, deze is in Duitsland verplicht.

De beschreven route is vanaf 5 juni voor € 1,95 te koop bij de VVV in Bredevoort, waar deze tocht start en eindigt.

