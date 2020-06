Nationaal Hitteplan actief

Vanaf vandaag krijgt met name de zuidelijke helft van het land een aantal dagen te maken met aanhoudende hitte, hiervoor is een code geel van kracht. Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM actief.

Aanhoudend warm weer brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen mensen zoals ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Maatregelen tegen de zon en de hitte

Drink voldoende;

Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

Zoek de schaduw op;

Smeer de huid in met zonnebrandcrème;

Beperk lichamelijke inspanning in de middag;

Houd de woning koel door tijdig zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken

Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Vandaag en morgen lopen de maximumtemperaturen uiteen van 26°C in het Waddengebied tot lokaal 31°C in het zuiden van het land, vrijdag kan het in het zuiden lokaal 32°C worden. De minimumtemperaturen liggen komende nacht rond 16°C, in de nacht naar vrijdag rond 18°C.