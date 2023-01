In 2022 werd bijna 40 miljoen keer gezocht naar verschillende alternatieven voor gasverbruikende producten. Dit blijkt uit onderzoek van BoilerGarant. Voornamelijk in de maand september raakte men in de ban van de stijgende gasprijzen. In deze maand werd er maar liefst 1.369.820 keer gezocht naar de actuele gasprijs in de zoekmachine van Google.

Dat de gemiddelde Nederlander geen zin heeft om in een koude woning te zitten blijkt wel uit de massale zoektocht naar alternatieven. De vraag naar warmtepompen, pelletkachels, koken op inductie, boilers, elektrische kachels en airco’s is exponentieel toegenomen. De drie meest populaire alternatieven voor gasgebruik zijn: een elektrische kachel met een zoekvolume van 12.399.790, een elektrische (hybride) warmtepomp met een zoekvolume van 10.736.720 en koken op inductie met een zoekvolume van 6.382.100.

Oriëntatie naar opwekken duurzame energie in plaats van gas

Naast het oriënteren op alternatieven voor gasgebruik, zoekt de consument ook naar manieren om helemaal van het gas af te kunnen. De interesse om zelf energie op te wekken en van het gas af te gaan nam in het jaar 2022 extreem toe ten opzichte van 2021. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde zoekvolume per maand in 2021 op 713.467 lag en dit in 2022 toenam tot een maandelijks gemiddelde van maar liefst 1.426.528. Dit zoekvolume betreft zoekwoorden gerelateerd aan ‘hoe van het gas af’ en ‘duurzaam energie opwekken’.

Besparen op de gasrekening niet zo eenvoudig

In 2022 nam voornamelijk de vraag naar boilers en warmtepompen enorm toe vertelt Senna Klinker, van BoilerGarant. Er werd een recordomzet behaald, maar toch is er iets waar men wel voor moet waken vertelt hij.

“Wanneer je de kosten gaat omrekenen kan gas nog steeds goedkoper zijn dan stroom. Dit hangt echter wel af van jouw energiecontract. Mocht jij zelf jouw elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is dit uiteraard wel een goedkopere oplossing dan gas. Zie de alternatieve producten om te verwarmen, koken en warm te douchen dus in eerste instantie als verduurzaming. Wil je ook op kosten gaan besparen, dan moet je ook zelf je elektriciteit gaan opwekken.

Een m3 gas staat namelijk gelijk aan ongeveer 9 kWh stroom. Als je met stroom wil verwarmen, stijgt ook het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden. Dit kan stijgen naar zo’n 7000 kWh per jaar. In dat geval heb je ongeveer 28 zonnepanelen op je dak nodig om dat op te wekken in een jaar.”

Of iedereen tijdens de zoektocht naar alternatieven voor het gasgebruik zich ervan bewust is dat overgaan op elektrische alternatieven niet direct kostenbesparend is, valt te betwisten. Dit blijkt ook uit het onderzoek. De oriëntatie naar het opwekken van duurzame energie neemt in 2022 dan wel toe met 713.061, toch is dit slechts een schrijnend aantal ten opzichte van de stijging in het zoekvolume naar verwarmende alternatieven. Het zoekvolume naar deze zoektermen nam namelijk toe met maar liefst 20.226.060 miljoen.

