Nederlands Favoriete Bier Lijst 2023 gelanceerd!

Nederlands Favoriete Bierlijst, de ultieme biergids voor de ware liefhebber, bedacht door Bert Kuperus uit Losser, de Dutch Beer Ambassador, is zondagmiddag 19 november gelanceerd in Bierlokaal De Engel in Oldenzaal. Na de vorige edities in 2015, 2018 en 2021 was ook deze 4de editie van dit in Nederland unieke event weer een groot succes. Met een ferme druk op de rode knop werd exact om 14:30 uur die dag de website www.nfbl.nl gelanceerd. Meer dan 100 brouwers, bierkenners en bierliefhebbers uit heel Nederland waren aanwezig bij de bekendmaking en uitreiking van de Awards en Oorkondes voor de bieren geselecteerd door 45 gepassioneerde panelleden. Die hebben gekozen voor diverse bierstijlen met namen als Gooische Bubbel, Smook, Oaked Scotch Ale, Juice Punch en Rook in de Kachel.

De brouwerijen Jopen uit Haarlem en Berghoeve uit Den Ham mochten beide maar liefst 3 oorkondes in ontvangst nemen. Uiteraard kon men deze middag de productconfrontatie met de bieren aangaan.

De lijst is een unieke verzameling van geliefde bieren van bekende klassiekers tot verborgen parels. Het is meer dan alleen een verzameling bieren, het is een uitnodiging om de rijke en gevarieerde wereld van bier en de verhalen achter de bieren te verkennen. Zowel voor doorgewinterde bierkenners als voor nieuwkomers nodigt deze lijst uit om je smaakpapillen te verrassen. Een ontdekkingsreis naar je nieuwe favoriete bier. De prachtige Nederlandse Biercultuur is volop in beweging en brengt kleur in het bierlandschap. 2023 — Nederlands Favoriete Bier Lijst (nfbl.nl)

