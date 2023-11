Grol 3 – Reunie 2 ( 2-0 ) 3-1

GROENLO – Grol 3 stond zondag tegenover Reunie 2, de nummer twee van de ranglijst, na vorige week een onverdiende nederlaag tegen koploper Lemelerveld 2 te hebben geleden. Met de sterke prestatie van vorige week in gedachten, was het doel duidelijk: winst behalen.

Ondanks de verwachting van slecht weer, konden de teams in zonnige omstandigheden hun warming-up afwerken. Trainer Max de Vries had, ondanks enkele blessures en afwezigheden, een sterk team samengesteld. De wedstrijd begon om 11:45 uur, met Grol die vanaf het begin het initiatief nam. Al in de tweede minuut creëerde Grol een kans via Giel, die de bal voorzette op Thieme, maar de keeper van Reunie pareerde deze inzet.

In het eerste kwartier domineerde Grol en zette Reunie onder druk. Reunie kwam dichtbij de openingstreffer met een afstandsschot, maar tot opluchting van Grol ging deze naast. Ondanks dat Reunie kansen creëerde via counters, hield Grol de controle. Een spannend moment volgde in de 25ste minuut toen Reunie een vrije trap kreeg, maar doelman Jerle van Grol redde spectaculair, waardoor de bal via de paal het veld weer in kwam.

De doorbraak voor Grol kwam in de 43ste minuut, toen Giel na een scrimmage rustig bleef en de 1-0 scoorde. Kort daarna verdubbelde Thieme de voorsprong op aangeven van Giel, waardoor het 2-0 stond bij rust.

Na de rust bleef het spelbeeld gelijk, met Grol als voetballend sterkere team. Reunie werd gedwongen tot opportunistischer spel. Grol bleef aanvallend spelen en creëerde meerdere kansen, maar miste de afwerking. Wessel en Twan waren dichtbij het scoren, maar vonden de doelman van Reunie op hun weg. Een doelpunt van Thieme werd in de 78ste minuut afgekeurd wegens buitenspel.

Toch beloonde Grol zichzelf in de 81ste minuut met een derde doelpunt, gescoord door Nick op een voorzet van Giel. Reunie profiteerde van een moment van onoplettendheid in de Grolse verdediging en scoorde in de 88ste minuut de 3-1. Ondanks protesten voor buitenspel werd het doelpunt goedgekeurd.

De wedstrijd eindigde met een verdiende overwinning voor Grol, ondanks dat men zichzelf kon verwijten niet meer gescoord te hebben gezien de gecreëerde kansen. Een sterke wedstrijd die Grol 3 punten opleverde en in Groenlo hield.

