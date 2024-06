Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht zijn de minst “luxe” provincies van Nederland

Een jacuzzi in de tuin is een droom voor iedereen, zou je denken. Echter liggen de zoekvolumes van Google per provincie ver uit elkaar. Bubbelkoning deed onderzoek naar deze relatieve zoekvolumes en ging op zoek naar de meest “luxe” provincie van Nederland.

Lagere zoekvolumes in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

De zoekvolumes per provincie werden afgezet tegen het aantal inwoners van die provincie, om de relatieve zoekvolumes in kaart te brengen. Dit maakt de vergelijking per provincie eerlijk. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zoeken minder dan 0,20% van de mensen naar een jacuzzi of bubbelbad en zijn daarmee de minst “luxe” provincies van ons land. In de overige 9 Nederlandse provincies ligt dit percentage opvallend genoeg wel boven de 0,20%.

De overeenkomst tussen deze drie provincies is dat dit de provincies zijn met het hoogste aantal inwoners per vierkante kilometer. Bovenaan deze lijst staat Zuid-Holland met 1.380 inwoners per vierkante kilometer, gevolgd door Noord-Holland met 1.084 inwoners per vierkante kilometer en Utrecht met 916 inwoners met vierkante kilometer. De relatieve zoekvolumes liggen dus aanzienlijk lager in de meest dichtbevolkte provincies van Nederland.

De dunbevolkte provincies Groningen, Limburg en Drenthe staan in de top 3 meest “luxe” provincies van Nederland!

De relatieve vraag naar jacuzzi’s per provincie

Provincie Zoekvolume afgezet tegen aantal inwoners Noord-Holland 0,170 Zuid-Holland 0,197 Utrecht 0,153 Gelderland 0,229 Noord-Brabant 0,229 Flevoland 0,224 Overijssel 0,225 Zeeland 0,202 Groningen 0,242 Limburg 0,242 Friesland 0,219 Drenthe 0,287

Minder vraag door een gebrek aan ruimte?

Logischerwijs is er binnen de dichtbevolkte provincies in Nederland minder woonoppervlakte beschikbaar voor iedere inwoner. Minder woon- en perceeloppervlak betekent minder ruimte in huis en tuin waardoor men minder vaak aan een jacuzzi denkt.

