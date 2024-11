PostNL past aantal brievenbussen in Gelderland aan

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Vanaf februari 2025 gaat PostNL het aantal brievenbussen in Gelderland aanpassen. Dit gebeurt gefaseerd omdat inwoners steeds minder brieven en meer pakketten versturen. In totaal worden 174 van de 1697 brievenbussen in de provincie verwijderd. Brievenbussen bij zorglocaties blijven wel staan. Ondertussen groeit het netwerk van pakketautomaten, zodat het aansluit bij de veranderende behoefte van consumenten.

Daling in postverzending, groei in pakketten

In de afgelopen twintig jaar is het aantal poststukken met maar liefst 70% afgenomen. Waar vroeger dagelijks drie brieven per adres werden bezorgd, zijn dat er nu minder dan vier per week. Dit heeft geleid tot minder volle brievenbussen op straat. Tegelijkertijd is er een sterke groei in het aantal pakketten. Om hierop in te spelen, heeft PostNL in Gelderland inmiddels 47 pakketautomaten en 91 gecombineerde pakket- en briefautomaten geplaatst.

Waar blijven de brievenbussen?

Brievenbussen die voldoen aan de wettelijke spreidingseisen blijven staan. Dit betekent dat er in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners altijd een brievenbus binnen een straal van 1 kilometer moet zijn, en in kleinere kernen binnen 2,5 kilometer. Ook blijven brievenbussen in de buurt van ziekenhuizen en zorginstellingen beschikbaar. PostNL raadpleegt hiervoor Zorgkaart Nederland.

Gefaseerde aanpak

Het verwijderen van de brievenbussen verloopt in vier stappen:

Gemeenten hebben een brief ontvangen met informatie over de aanpassingen. Bewoners worden geïnformeerd via lokale en regionale media. Vanaf 6 januari 2025 worden stickers geplaatst op brievenbussen die worden verwijderd. Vanaf 3 februari 2025 worden de brievenbussen daadwerkelijk weggehaald.

Vind jouw dichtstbijzijnde brievenbus of pakketautomaat

Wil je weten waar jouw dichtstbijzijnde brievenbus, pakketautomaat of PostNL-punt zich bevindt? Gebruik de locatiewijzer van PostNL. Op de website vind je ook een lijst met brievenbussen die in Gelderland worden verwijderd.

Meer informatie

Bezoek PostNL.nl voor meer details over het proces en om te zien hoe PostNL inspeelt op de veranderende behoeften van consumenten.

