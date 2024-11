Koninklijke Onderscheiding voor Hennie Lamers

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 29 november 2024 heeft burgemeester Annette Bronsvoort de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Hennie Lamers (83 jaar) uit Lichtenvoorde. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke receptie van het Rode Kruis Nederland bij Loco in Lievelde, waar de heer Lamers werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hennie Lamers werd geëerd voor zijn 61 jaar lange vrijwillige inzet voor het Rode Kruis, zowel op landelijk niveau als in de regio Achterhoek, waar hij jarenlang coördinator was in Winterswijk. Hij was betrokken bij de organisatie van EHBO-bezetting voor grote en kleine evenementen, en vervulde ook de rol van instructeur en EHBO-er. Tevens was hij 40 jaar lang EHBO-vrijwilliger tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Zijn hulpbereidheid kwam verder tot uiting bij de wateroverlast in Gennep en de Betuwe (1993-1995), bij de hulpverlening na het lekvaren van het cruiseschip De Brittania in 2014, en bij de transporten van hulpgoederen naar Polen in de jaren ’80. Lamers was ook jarenlang rolstoelbegeleider voor Stichting MOVEO en actief bij de geneeskundige diensten.

Naast zijn betrokkenheid bij het Rode Kruis was hij mede-oprichter van Motorclub Hamaland in Groenlo in 1968, waar hij verschillende functies vervulde, waaronder die van secretaris.

Voor zijn jarenlange, veelzijdige inzet ontving de heer Lamers de Koninklijke Onderscheiding als blijk van waardering voor zijn bijzondere bijdrage aan de samenleving.

