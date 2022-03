Relatief weinig bekeuringen voor dumpen afval in Gelderland

ARNHEM – Ruim 8% van alle boetes in Nederland voor het achterlaten van zwerfafval is tussen 2014 en 2020 uitgedeeld in de provincie Gelderland. Ten opzichte van het aantal inwoners staat de provincie echter in de middenmoot met ‘slechts’ 9,2 boetes per 10.000 inwoners. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl op basis van CJIB-gegevens.

Vooral bekeuringen in Putten, Tiel en Elburg

Om de zwerfvuilproblematiek op regionaal niveau te beoordelen, is het aantal boetes vergeleken met het aantal inwoners per gemeente. De verschillen in de provincie zijn groot.

Zo zijn relatief veel inwoners bekeurd in de gemeente Putten (19,1 boetes per 10.000 inwoners), Tiel (17,1) en Elburg (14,7). 39 van de 51 Gelderse gemeenten zitten onder het provinciale gemiddelde. In de gemeenten Doesburg en Scherpenzeel werden zelfs geen enkele boete uitgedeeld sinds 2014.

Gelderland als provinciale middenmoot

De provincie Drenthe (7,6 boetes per 10.000 inwoners) laat de laagste bekeuringscijfers zien. Ook in de provincies Flevoland en Friesland (beide 7,9 boetes per 10.000 inwoners) is relatief weinig bekeurd. Zuid-Hollanders gingen het vaakst op de bon (25 boetes per 10.000 inwoners). Gelderland bekleedt met 9,2 boetes per 10.000 inwoners een middenpositie.

In 7 jaar 22.000 Nederlanders beboet voor zwerfafval

Tussen 2014 en 2020 gingen ruim 22.000 Nederlanders op de bon voor rondslingerend afval. De meeste boetes werden uitgedeeld in de grote steden zoals Rotterdam (3.791 boetes), Den Haag (2.417), Amsterdam (1.336), Utrecht (613) en Tilburg (534).

