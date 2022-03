HV Grol DS1 – Stormvogels DS1

GROENLO – Zaterdagavond speelden de dames van handbalvereniging Grol hun tweede wedstrijd in 3 dagen. Dit keer weer in de vertrouwde sporthal Den Elshof te Groenlo.

De tegenstander was Stormvogels uit Haaksbergen, tegen dit team werd 2 weken geleden de uitwedstrijd verloren. De dames voelden dat er meer in zat destijds en stroopten dit keer de mouwen op en gingen voor een goed resultaat.

In het begin van de wedstrijd was het even zoeken voor HV Grol om in haar spel te komen, Stormvogels was in deze fase dominant en speelde zich naar een 2-7 voorsprong. Met geloof in eigen kunnen en beleving ging HV Grol beter spelen, langzaam kwam het dichterbij. In de dekking kreeg het meer vat op vooral de goede hoekspeelsters en van hieruit werd snel de aanval gezocht en werden goede aanvallen uitgespeeld. HV Grol kwam terug tot 9-11, wat tevens de ruststand werd en dit keer werd wel van helft gewisseld.

In de tweede helft waren beide teams aan elkaar gewaagd en het publiek kreeg een goede partij handbal voorgeschoteld. Eerst was het nog Stormvogels dat de voorsprong behield, echter kwamen de Grolsen steeds dichterbij en zelfs langszij (16-16) halverwege de tweede helft. Stormvogels speelde zich steeds naar een voorsprong van 2 doelpunten, maar HV Grol bleef hard werken en geloven in een goed resultaat. Ongeveer vijf minuten voor het einde bij een stand van 21-23 kreeg HV Grol twee riante mogelijkheden om langszij te komen en zichzelf te belonen voor het goede spel, deze kansen werden helaas niet benut en de kloof bleef zodoende twee doelpunten.

Het laatste fluitsignaal van de uitstekend leidende scheidsrechter klonk bij 22-24. Enorm teleurgesteld verlieten de dames van HV Grol de zaal, beseffende dat een stunt er deze avond zeker in had gezeten en ook verdiend was geweest.

