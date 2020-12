Ruim 435.000 Gelderlanders ontvangen voorlopige aanslag van de Belastingdienst

In december en januari ontvangen ruim 435.000 Gelderlanders hun voorlopige aanslag 2021 van de Belastingdienst. Het is belangrijk om uw voorlopige aanslag altijd goed te controleren en de gegevens zo nodig aan te passen. Bijvoorbeeld omdat uw verwachte inkomen over 2021 te hoog of te laag is ingeschat. Zo voorkomt u dat u te veel ontvangt en achteraf moet bijbetalen.

Door de coronacrisis is het een bijzondere tijd. Veel mensen hebben te maken met de gevolgen. Misschien ook u. Controleer dan uw voorlopige aanslag 2021 extra goed. Is het te betalen of te ontvangen bedrag op de aanslag niet juist, bijvoorbeeld omdat u minder inkomsten heeft? Pas dan uw voorlopige aanslag 2021 aan via het wijzigingsformulier op Mijn Belastingdienst. Als alles klopt, dan hoeft u natuurlijk niets te wijzigen.

“In december en januari ontvangen ruim 4,2 miljoen mensen hun voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Ook 435.000 particulieren en ondernemers in Gelderland ontvangen van ons een aanslag”, zegt Heleen Bisschoff-Moonen, als ketenmanager Inkomensheffingen verantwoordelijk voor de voorlopige aangifte bij de Belastingdienst. “We maken een zo goed mogelijke schatting, maar kunnen niet alles weten. Om te voorkomen dat mensen maandelijks teveel betalen of terugontvangen en achteraf moeten bij- of terugbetalen, is het belangrijk dat zij goed controleren of de gegevens in de nieuwe voorlopige aanslag nog kloppen en de gegevens van de voorlopige aanslag zelf aanpassen via het wijzigingsformulier in Mijn Belastingdienst. De Belastingdienst maakt dan een nieuwe berekening en stuurt een aangepaste aanslag. Als alles klopt, hoeft u uiteraard niets te doen.”

Houd uw voorlopige aanslag actueel

U kunt uw voorlopige aanslag op ieder moment aanpassen, ook als er tussendoor iets in uw situatie wijzigt. Hebt u een hoger of lager inkomen, verliest u uw baan of hebt u juist een nieuwe baan? Ook wanneer u in 2021 bijvoorbeeld gaat samenwonen of uit elkaar gaat, een huis koopt, uw hypotheek oversluit, met pensioen gaat of een kind krijgt, is het belangrijk om op dat moment uw voorlopige aanslag te controleren en zo nodig aan te passen. Meer informatie over wanneer en hoe u dit doet, vindt u op www.belastingdienst.nl/voorlopige_aanslag.