Nieuwe naam en directeur IEKC Lichtenvoorde bekendgemaakt

LICHTENVOORDE – Afgelopen donderdag 17 december werden de nieuwe naam en het nieuwe logo van het nog in aanbouw zijnde IEKC in Lichtenvoorde onthuld: Het Gele Park. Daarnaast werd ook de naam van de nieuwe directeur bekend gemaakt: Will van der Zanden. Hij was al de kwartiermaker tijdens de voorbereiding en de bouw van het IEKC, maar treedt per 1 januari in de functie van directeur.

De naam ‘Het Gele Park’ is gebaseerd op een begrip uit de bekende kinderboekenserie “De Tovenaar van Oz” van L. Frank Baum: het gele pad. Dit verhaal gaat over een groep verschillende personages met hun eigen behoeften en talenten. Ze reizen samen over het gele pad, beleven avonturen en helpen elkaar waar nodig. Een mooi verhaal over vriendschap en verschillend zijn. Wil van der Zanden trekt de parallel met het IEKC: “Daar gaan ook vijf verschillende organisaties samen op pad. Daarnaast past het verhaal ook mooi bij de nieuwe naam en de IEKC lijfspreuk: ‘Ga je mee? Dan gaan we samen!”

De boom als symbool

Het nieuwe logo van het IEKC sluit daar prima op aan. De parkachtige speel- leeromgeving, de natuurlijke speeltuin, het park als ontmoetingsplek en de boom die midden in het gebouw komt te staan. “Dat zie je terug in het logo en sluit aan bij de naam. En we kiezen juist voor de gele kleur vanwege de attentiewaarde, maar ook omdat deze kleur staat voor zon, energie en plezier. Geel is ook de kleur van kennis, creativiteit en fantasie. De boom in het logo bestaat uit één doorgaande (ontwikkelings)lijn, maar je kunt hem ook als een dak zien, waaronder je kunt luieren, schuilen en je beschut voelen.”

Met hart voor het kwetsbare kind

De nieuwe directeur Will van der Zanden is zeker geen onbekende. Voorheen was hij al geruime tijd directeur van de Ludgerusschool, die stond op de plek waar nu het IEKC verrijst. Door het bestuur van het IEKC wordt hij omschreven als ‘iemand die gedreven wordt door alles wat met onderwijsontwikkeling en vernieuwing te maken heeft. En in het bijzonder een hart voor het kwetsbare kind heeft.’

De bouw van het IEKC ligt goed op schema, de verwachte opleverdatum is begin juni 2021, aldus van der Zanden: “Na een weekje proefdraaien door de toekomstige leerlingen is de echte start direct na de zomervakantie.”

Ludieke introductie

Door corona en de huidige lockdown kreeg de bekendmaking een andere invulling. De kinderen van het IEKC kregen als ludieke introductie van de nieuwe naam, het logo én de nieuwe directeur een link naar een filmpje thuisgestuurd. “In deze tijden een vrolijke en ludieke manier om toch een speciaal tintje aan dit mooie moment mee te geven.”.

Het filmpje is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=dAecGpmkXmo&feature=youtu.be, maar ook de website www.iekclichtenvoorde.nl , binnenkort veranderd in www.hetgelepark.nl.