Heb jij een nieuwe parel gekocht of heb je nog een oude oldtimer staan? Twijfel niet en sluit direct een oldtimerverzekering af! Hierdoor kan jij zo lang mogelijk rijden in je favorieten ‘vintage’ auto! Hieronder vindt je wat algemene informatie over oldtimers!

Algemene informatie over oldtimers

Een oldtimer is een voertuig waarvan het model al een hele lange tijd niet meer gemaakt wordt. Een oldtimer is een auto maar dan van een periode van meer dan 30 jaar terug. Ook andere voertuigen zoals een bromfiets en een motorfiets bestaan al meer dan 30 jaar.

Voor dit soort speciale voertuigen gelden ook speciale regels, zoals vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, vrijstelling van technische keuringen en aparte goedkopere oldtimer-verzekeringen. Je kunt zo’n autoverzekering afsluiten via Diks verzekeringen.

Nederlandse oldtimers

In Nederland geldt de regel: belastingvrijstelling voor voertuigen die ouder zijn dan 40 jaar. Voor jongere voertuigen geldt in bepaalde gevallen een overgangsregeling. De APK voor voertuigen ouder dan 30 jaar hoeft maar één keer in de twee jaar plaats te vinden.

Belgische oldtimers

In België kan je voor auto’s die ouder zijn dan 25 jaar en motorfietsen die ouder zijn dan 30 jaar, speciale oldtimerkentekens krijgen. Dezen beginnen altijd met de letter ‘O’. tot juni 2013 bleef het gebruik van zo’n kentekenplaat verplicht beperkt tot proefritten binnen 25 kilometer, tussen zonsopgang en zonsondergang. Sinds juli 2013 mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit hoeft niet langer binnen de bovenstaande context. Voertuigen met een O-plaat zijn in België vrijgesteld van de APK.

Sinds 1 juli 2013 mag de oldtimer niet meer bijdragen aan de volgende punten:

Commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor zakelijke of persoonlijke financiële winning.

Professioneel gebruik: elk gebruik van de oldtimer voor bijvoorbeeld werk.

Woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.

Gebruik als werktuig of werkmiddel.

Ten laatste eind 2017 wordt de oldtimerleeftijd voor auto’s opgetrokken tot 30 jaar. Dit door het omzetten van een Europese richtlijn naar wet. In deze wet staat dat de voertuigen in een originele staat moeten zijn (dat betekent zonder grote aanpassingen) en niet langer in productie mogen zijn. De regering heeft de mogelijkheid om de nieuwe regelgeving eerder in te voeren, maar niet later dan begin 2018. Er kwam toen een overgangsregeling voor oldtimers die op het ogenblik van de omschakeling al 25 jaar oud zijn.

Waarom direct een oldtimerverzekering afsluiten?

Er bestaan verschillende soorten verzekeringen waar je uit kunt kiezen. Met het ene pakket ben je beter verzekerd dan met het andere pakket. Denk aan bijvoorbeeld een WA-verzekering, deze zorgt alleen voor de meest minimale schade: deze verzekering vergoedt namelijk alleen de schade die jij aan andermans spullen toebrengt. Ook heb je nog een WA+-verzekering, deze verzekering verzekert al iets meer: deze verzekering vergoedt schade die je aan anderen toebrengt + vergoedt ook sommige schade aan je eigen oldtimer. Dan heb je als laatste nog de allrisk- verzekering, deze oldtimerverzekering verzekert bijna alles! Twijfel niet en sluit direct af voor jouw parel!