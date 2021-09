mPersoneelskrapte in alle Gelderse regio’s

Deel dit bericht

ACJHTERHOEK – In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s verder. Ook vergeleken met een jaar geleden is er sprake van een afname. Deze daling, gecombineerd met een stijgend aantal vacatures, versterkt de krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is de arbeidsmarkt in alle Gelderse regio’s krap. Deze krapte is lastig voor werkgevers met vacatures, maar biedt kansen voor werkzoekenden.

Opnieuw afname WW-uitkeringen in de Achterhoek

Eind augustus 2021 verstrekte UWV 2.730 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 3,1% (-86 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 5,2% iets sterker. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 33,2%, oftewel 1.354 uitkeringen. Deze afname is sterker de landelijke daling het afgelopen jaar (-27,2%).