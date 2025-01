Struycken plant nieuw gokbeleid in maart 2025

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Teun Struycken, heeft aangekondigd dat er in maart 2025 een nieuw gokbeleid gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer. Hoewel het misschien klinkt als een droge beleidsupdate, zijn de implicaties van deze plannen allesbehalve saai.

Struycken, die reageerde op vragen van Kamerlid Michiel van Nispen, hintte op mogelijke grote veranderingen binnen de gokwereld in Nederland. Maar wat betekent dit nou echt? Laten we even een blik werpen op wat er speelt.

Van Nispen was scherp en to the point: hoe zit het met de monopoliepositie van Holland Casino? Want hoewel de online gokmarkt sinds de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand in 2021 flink is opgeschud, blijft het aanbod in fysieke casino’s verrassend statisch.

Holland Casino, volledig eigendom van de staat, beheert hier het speelveld vrijwel in zijn eentje. En dat schuurt, volgens Van Nispen, vooral nu de concurrentie in de online wereld snoeihard is. Daar vliegen de financiële prikkels de aanbieders om de oren.

Nederlandse spelers hebben vandaag de dag keuze uit online goksites met een CRUKS-registratie en een vergunning van de Kansspelautoriteit – maar hier komen talrijke beperkingen bij kijken die niet altijd gewenst zijn. Tessa Blokpoel van CryptoNews NL vertelt dat gokken zonder Cruks hierdoor steeds populairder wordt, dankzij de hogere bonussen, een ruimer spelaanbod en gewoon minder gedoe bij het aanmelden. Moeilijk om daar nee tegen te zeggen!

Struycken wil met het nieuwe beleid de balans herstellen. Hij gaf aan dat de huidige wetgeving dateert uit 2011 en dus duidelijk aan een update toe is. Onder andere de positie van Holland Casino en de vraag of de staat dit quasi-monopolie moet blijven ondersteunen, worden heroverwogen.

“Ik sluit niets uit,” zei Struycken, al gaf hij ook aan dat een eventuele verkoop van Holland Casino niet zomaar een done deal is. Het zou de overheid flink wat inkomsten kosten, en daarnaast gaat controle over gokgerelateerde risico’s ook een rol spelen. De vraag blijft: wat is belangrijker, de centen of het maatschappelijke belang?

Maar er speelt meer dan alleen de toekomst van Holland Casino. Van Nispen vroeg zich af of er een duidelijkere scheiding moet komen tussen online gokken en fysieke gokspellen.

En eerlijk gezegd lijkt Struycken daar ook wel voor te porren. Hij benadrukte dat het essentieel is om de risico’s voor beide sectoren apart te benaderen. Niet elk spelletje roulette of online poker brengt immers hetzelfde gevaar met zich mee. Dit wordt een speerpunt in het nieuwe beleid.

Er is ook veel te doen rondom de geplande verhoging van de kansspelbelasting. Een recent rapport voorspelt dat deze belastingverhoging niet alleen online aanbieders in zwaar weer brengt, maar ook flinke klappen zou kunnen uitdelen aan Holland Casino zelf.

Struycken bevestigde dat dit onderwerp hoog op de agenda staat en hij beloofde dat er vóór de zomer van 2025 meer duidelijkheid komt over de belastingmaatregelen.

Het nieuwe beleid van Struycken lijkt dus een poging te zijn om de gokmarkt rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken.

Of dat betekent dat de staat zich gaat terugtrekken uit Holland Casino, of dat er nog striktere regels komen voor online gokken, is nog onduidelijk.

Maar één ding is zeker: dit wordt een dossier vol hoofdpijn voor elke betrokken partij.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.