Politie houdt twee personen aan met zwaar verboden vuurwerk bij carbidschieten

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

WINTERSWIJK – Op dinsdagochtend 31 december 2024 heeft de politie twee mannen uit Winterswijk aangehouden vanwege de aanwezigheid van zwaar verboden vuurwerk tijdens het carbidschieten. Agenten zagen bij een groep die met carbid aan het schieten was aan de Nieuw Beusinkweg mogelijk professionele shells worden afgeschoten. Ter plaatse ontdekte de politie drie voertuigen met zwaar verboden vuurwerk.

Aanhoudingen en verder onderzoek

De politie hield twee mannen van 22 en 38 jaar uit Winterswijk aan. De directe omgeving werd ontruimd en het Team Explosieven Veiligheid werd gewaarschuwd. In de twee woningen van de verdachten in Winterswijk deed de politie verder onderzoek. In een van de woningen werd nog meer vuurwerk aangetroffen, goed voor circa 300 kg zwaar verboden vuurwerk. Alle aangetroffen vuurwerk is in beslag genomen.

Vervolgonderzoek en bestuurlijke maatregelen

De hoeveelheid vuurwerk die in de voertuigen werd aangetroffen, is nog niet bekend, aangezien dit nog gewogen moet worden. Er is inmiddels contact geweest met de gemeente Winterswijk. De gemeente gaat onderzoeken of er bestuurlijke maatregelen genomen kunnen worden voor de woning waar de 300 kg vuurwerk werd gevonden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.