Tanken duurder per 1 juli: 5 tips om zuiniger te rijden

Tanken wordt vanaf 1 juli een stuk duurder. Een deel van de tijdelijke korting op brandstoffen verdwijnt. Een liter benzine is vanaf dat moment 13,8 cent duurder. Voor diesel is dit 9,9 cent en de prijs voor een liter LPG (gas) stijgt met 6 cent. Door zuiniger te rijden, kan je geld besparen. En het is ook beter voor het klimaat, want je stoot minder CO2 uit.

De tijdelijke korting op brandstoffen werd in maart 2022 ingevoerd vanwege de snel stijgende energieprijzen. Op 1 januari 2023 werd deze maatregel voor een half jaar verlengd. Per 1 juli vervalt een deel van de tijdelijke korting, waardoor tanken een stuk duurder wordt. Met deze 5 tips kan je makkelijk zuiniger rijden en merk jij zo min mogelijk van de stijgende kosten.

1. Zet je cruise control aan als je langere tijd veilig kunt doorrijden

De cruise control helpt je om automatisch op dezelfde snelheid te blijven rijden. Kan je langere tijd veilig op dezelfde snelheid rijden? Zet dan je cruise control aan. Bijvoorbeeld op de snel- of rijksweg. Uit onderzoek blijkt dat zes op de tien Gelderlanders die een auto tot hun beschikking hebben met cruise control, dit vaak gebruiken. Hoe je de cruise control bedient, verschilt per auto. In de meeste gevallen via één of meerdere knopjes aan het stuur, of via een hendeltje aan de stuurkolom.

2. Rij zo veel mogelijk in de ECO-modus

De ECO-modus zorgt ervoor dat de motor én de stroomverbruikende systemen, zoals de airco, zo zuinig mogelijk werken. Hierdoor kan je per liter brandstof de meeste kilometers afleggen. Zeven op de tien (71%) Gelderlanders die een auto tot hun beschikking hebben met ECO-modus, gebruikendit vaak. De ECO-modus zet je meestal via een knopje op de middenconsole of het dashboard aan.

3. Zet het start-stopsysteem aan

Het start-stopsysteem schakelt de motor uit zodra de auto stilstaat. Vier op de tien Gelderlanders die een auto hebben met een start-stopsysteem, hebben dit altijd aanstaan. Bij een schakelauto als je de auto in z’n vrij zet en bij een automaat als je het rempedaal indrukt. Bij de meeste auto’s staat het start-stopsysteem automatisch aan. Heeft je auto geen start-stopsysteem? Zet dan de motor handmatig uit wanneer je een tijdje stil moet staan.

4. Volg het advies van de schakelindicator

De schakelindicator laat zien wanneer je het beste kan schakelen om zo zuinig mogelijk te rijden. Meer dan de helft (54%) van de Gelderlanders met een auto waar een schakelindicator inzit, volgt het advies hiervan meestal op. De schakelindicator staat altijd aan. Op het dashboard zie je wanneer je het beste naar een hogere of lagere versnelling kunt schakelen. Heeft je auto geen schakelindicator? Schakel dan rond de 2000 toeren door naar een hogere versnelling.



5. Check de bandenspanning

Banden lopen vanzelf langzaam leeg. Met de juiste bandenspanning rij je zuiniger. Je bespaart al snel tot 12 euro per maand. En het is ook nog eens beter voor het klimaat, want door zuiniger te rijden stoot je minder CO2 uit. Dus doe voor vertrek de bandencheck. Eén op de vijf (19%) Gelderlanders controleert elke maand de bandenspanning. Het advies is om de bandenspanning op zijn minst elke twee maanden te checken.

Lekker op weg

Kijk voor meer informatie over brandstofbesparend rijden op Lekkeropweg.nu. De komende maanden gaan ‘Lekker op Weg’-teams het land door om automobilisten te helpen zuiniger te rijden. Ook controleren zij gratis je bandenspanning en geven je banden lucht als dit nodig is. Hou de lokale media in de gaten. Zo weet jij wanneer er een team bij jou in de buurt is.

