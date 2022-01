Tips voor een weekendje weg naar Rotterdam

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijdrage

Wil je er graag tussenuit om helemaal tot rust te komen? Bezoek dan eens de hoofdstad van Zuid-Holland: Rotterdam. Een stedentripje binnen Nederland heeft veel voordelen. Zo ben je al bekend met de corona maatregelen en hoef je geen lange gezondheidsverklaringen in te vullen. Bovendien is Rotterdam maximaal een paar uur rijden. Lees hier wat je allemaal kunt doen in Rotterdam.

Reizen

Heb je geen zin in files? Ga dan naar Rotterdam met de NS internationaal. Deze trein rijdt naar verschillende landen binnen Europa, zoals Zwitserland, Frankrijk en Tsjechië. Deze trein heeft slechts een aantal treinstations waar de trein stopt. Daarnaast rijdt de trein een stuk sneller dan de normale treinen. Hierdoor kan je heel snel reizen van Amsterdam naar Rotterdam. Als je niet in Amsterdam woont zijn er ook genoeg intercity’s die je snel naar Rotterdam kunnen brengen. Het reizen met de trein scheelt je ook veel parkeergeld.

Hotel

Wil je niet teveel geld uitgeven aan een hotel? Dan kan je kiezen voor een goedkoop basic hotel zoals EasyHotel. Daarnaast zijn er vaak aanbiedingen voor verschillende hotels, waardoor je een stuk minder geld kwijt bent aan een goed hotel. Hoe vroeger je boekt hoe meer korting je krijgt. Een andere optie is een kamer huren bij een Airbnb. Let wel op de reviews als je iets huurt bij Airbnb. Zo voorkom je dat je een slechte kamer huurt. Als je voor luxe wilt gaan heb je veel keuze in Rotterdam. Er zijn diverse hotels die je een prachtig uitzicht geven over de stad. Zo heeft de Euromast erg luxe kamers. Andere luxe hotels zijn hotel Mainport Rotterdam, het Hilton Hotel en het Rotterdam Marriot Hotel en het Hilton Hotel.

Testen

Bij de hotels is het meestal niet verplicht om een corona test te doen. Toch is het verstandig om een corona test te doen. Doe een corona test voordat je vertrekt en als je Rotterdam weer verlaat. Bij de pcr test Rotterdam krijg je al binnen 30 minuten de uitslag. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over de tijd.

Activiteiten

Rotterdam is vier dagen na het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog opnieuw gebouwd. Hierdoor zijn veel gebouwen in Rotterdam nieuw. Mooie bezienswaardigheden zijn onder andere de Euromast, de kubuswoningen en de Erasmusbrug. Voor lekker eten moet je de Markthallen bezoeken. Hier bevinden zich cafétjes en kramen met eten uit verschillende landen. Als je houdt van spelletjes kan je een online speurtocht via je mobiel doen. Zo leer jij de stad echt goed kennen. Als je houdt van wandelen is dit echt iets voor jou.

Verlaat Rotterdam niet voordat je de Rotterdamse specialiteit de gebakken zwezerik hebt gegeten.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....