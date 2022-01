Jaarwisseling redelijk rustig verlopen in Oost Gelre

OOST GELRE – Oud en Nieuw 2021/2022 is in gemeente Oost Gelre redelijk rustig verlopen. Ondanks het vuurwerkverbod werd er wel vuurwerk afgestoken. Ook werd er op veel plaatsen carbid geschoten, hiervoor moest men zich aanmelden bij de gemeente. “Er zijn 58 meldingen gedaan. De boa’s hebben een groot aantal locaties bezocht. De meeste mensen hadden het goed voor elkaar. Een paar locaties bleken zich niet gemeld te hebben. Op meerdere plekken hebben de boa’s voorlichting gegeven over hoe je veilig carbid kunt schieten. Ondanks dat niet iedereen zich aan de groepsgrootte van maximaal 4 personen hield, waren er geen problemen.

Hier en daar werd in de week voorafgaand wel veel – soms zwaar – knalvuurwerk afgestoken. Dat is in die buurten als overlast ervaren. Ook zijn een aantal afval- en hondenpoepbakken opgeblazen. Andere bakken zijn daarom afgesloten en deze worden in de loop van de week weer geopend. Ook enkele verkeersborden zijn zwaar beschadigd door vuurwerk en moeten worden vervangen. De schade bedraagt bijna tienduizend euro.

“Gelukkig is Oud en Nieuw in Oost Gelre gemoedelijk verlopen. De brandweer hoefde niet in actie te komen. De politie kon ongehinderd aan het werk. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Een smet op het geheel is wel de zinloze vernieling van een aantal verkeersborden en afval- en hondenpoepbakken. Als het lukt de daders te achterhalen, zal de schade worden verhaald. Het gebruik van (illegaal) zwaar vuurwerk baart ook zorgen. Het veroorzaakt niet alleen overlast, maar is ook erg gevaarlijk.”, aldus burgemeester Bronsvoort van gemeente Oost Gelre.

