Tips waarmee regionale bedrijven de tuin van hun kantoorpand netjes houden

Als je wat tips zoekt om de tuin van je kantoorpand een beetje op te fleuren en netjes te houden, dan ben je hier op de juiste plek beland. Het groen om ons heen zorgt voor een rustgevende vibe en kan zelfs de creativiteit een boost geven. Dus, laten we eens kijken naar een paar handige tips om je bedrijfstuin op en top te houden, zonder dat je er nachten van wakker ligt.

Een borderrand plaatsen

De eerste tip die we je mee willen geven om de tuin van je kantoorpand netjes te houden, is om een borderrand te plaatsen. Door middel van een borderrand zul je namelijk nooit meer te maken hebben met grind of het gras van je tuin buiten zijn perken gaat. Hierdoor blijft iedereen de grenzen zien van bepaalde stukken van een kantoortuin. Wanneer je dus een nette kantoorpand inclusief tuin wil hebben, dien je zeker voor een borderrand te kiezen.

Een professioneel hoveniersbedrijf inhuren

Een ander idee is om een professioneel hoveniersbedrijf in te huren. We snappen helemaal dat je het al druk genoeg hebt met je bedrijf, dus waarom zou je je ook nog zorgen maken over het onderhoud van de tuin? Een professioneel hoveniersbedrijf kan je hierbij ontzettend veel werk uit handen nemen. Zij weten precies wat je tuin nodig heeft om er het hele jaar door tiptop uit te zien. Terwijl zij zorgen voor een bloeiende en netjes onderhouden tuin, kan jij je focussen op wat echt belangrijk is: jouw bedrijf!

Regelmatig aan onderhoud doen

Regelmatig aan onderhoud doen is cruciaal voor een levendige en uitnodigende kantoortuin. Denk hierbij niet alleen aan het periodiek snoeien van bomen en struiken, maar ook aan het bijhouden van perken, het verwijderen van onkruid en het bemesten van de grond. Een goed onderhouden tuin straalt professionaliteit uit naar je klanten en creëert een aangename werkomgeving voor je medewerkers.

Ga voor planten die weinig onderhoud vergen

Als je echt slim wilt zijn, kies dan voor planten die niet al te veel onderhoud nodig hebben. Denk aan vaste planten, siergrassen of zelfs bepaalde struiken die gewoon hun ding doen, jaar in, jaar uit. Deze planten zijn vaak niet alleen sterk en bestand tegen een stootje, maar ze hebben ook minder water en aandacht nodig dan de meer delicate soorten.

Houd ongedierte onder controle

Ongedierte kan een echte spelbreker zijn in je bedrijfstuin. Gelukkig zijn er een hoop natuurlijke en milieuvriendelijke methodes om deze kleine indringers op afstand te houden. Een gezonde tuin trekt verder ook nuttige insecten aan, zoals lieveheersbeestjes en zweefvliegen. Deze helpen bij het onder controle houden van ongedierte. Door samen te werken met de natuur houd je je tuin mooi, gezond en levendig.