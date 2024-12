Veilig werken als team hoe bereik je dat

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

Veilig werken doe je samen met je collega’s. Het is belangrijk dat je elkaar helpt en ondersteunt bij het naleven van veiligheidsregels. Samen kun je ervoor zorgen dat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis gaat. Door goed met elkaar te communiceren over veiligheid maak je de werkplek een stuk prettiger voor iedereen. Het begint allemaal met een open sfeer waarin je elkaar durft aan te spreken.

Let op elkaar

Als teamlid moet je niet alleen op je eigen veiligheid letten, maar ook op die van je collega’s. Misschien zie jij wel iets wat een ander over het hoofd ziet. Door elkaar aan te spreken op onveilige situaties help je elkaar om beter op te letten. Het is fijn als je collega’s je waarschuwen voor mogelijke gevaren. Door samen alert te blijven voorkom je ongelukken. Het maakt niet uit of je net begint of al jaren ervaring hebt – veiligheid is voor iedereen belangrijk. Een schouderklopje geven als iemand extra oplet kan heel motiverend werken.

Leer de basis van veilig werken

Als je start met werken is het belangrijk dat je de basisregels van veiligheid kent. Met een VCA basis cursus leer je precies wat je moet weten over veiligheid op de werkvloer. Je leert over persoonlijke beschermingsmiddelen, gevaarlijke stoffen en wat je moet doen bij een ongeval. Deze kennis helpt je om veilig te werken en risico’s te herkennen. Door deze basis goed onder de knie te krijgen werk je met meer zelfvertrouwen. Het geeft een goed gevoel als je weet wat je moet doen in lastige situaties.

Grotere verwachting bij teamleiders

Als teamleider heb je extra verantwoordelijkheden als het gaat om veiligheid. Met een VCA vol cursus leer je hoe je jouw team kunt begeleiden bij veilig werken. Je leert niet alleen over de regels, maar ook hoe je anderen kunt motiveren om deze na te leven. Als teamleider geef je het goede voorbeeld en zorg je dat veiligheid altijd voorop staat. Door duidelijke afspraken te maken help je je team om veilig te werken. Je kunt je team aanmoedigen door zelf altijd het goede voorbeeld te geven.

Regelmatig herhalen

Veiligheid vraagt om blijvende aandacht. Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de veiligheidsregels en procedures. Door samen te oefenen blijf je scherp. Bespreek met je team wat er goed gaat en wat er beter kan. Plan regelmatig een moment om de belangrijkste punten door te nemen. Zo blijft iedereen alert op mogelijke gevaren. Door veiligheid regelmatig te bespreken maak je er een natuurlijk onderdeel van het werk van. Dit zorgt ervoor dat je team steeds beter wordt in het herkennen en voorkomen van onveilige situaties. Een korte opfrissessie aan het begin van de week kan al veel verschil maken.

