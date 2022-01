Vijf vragen over de boosterprik

De nieuwe omikronvariant van het coronavirus verspreidt zich heel snel. Daarom is het belangrijk dat alle 18-plussers een afspraak maken voor de boosterprik als hun geboortejaar aan de beurt is. Dat is uiterlijk rond 7 januari. Maar wat is een boosterprik? En waarom is het nodig? In dit artikel worden vijf veelgestelde vragen beantwoord.

#1 Wat is een boosterprik?

Als je gevaccineerd bent, heb je al één of twee prikken gehad. De boosterprik is een extra prik die werkt als oppepper, waardoor je beter beschermd bent.

#2 Waarom zijn er boosterprikken nodig?

De extra prik is nodig om twee redenen. Ten eerste helpt de boosterprik de bescherming tegen het coronavirus hoog te houden. Ook tegen nieuwe mutanten, zoals de omikronvariant. Ten tweede geven mensen na een boosterprik het virus minder snel door aan anderen. Hierdoor kan het virus zich minder snel verspreiden. Als er meer boosterprikken worden gezet, zijn er meer mensen beter beschermd en komen er minder mensen in het ziekenhuis. Of er later nog meer boosterprikken nodig zijn, weten we nog niet. Daar wordt continu onderzoek naar gedaan.

#3 Wie kan de boosterprik krijgen?

Iedereen die minstens drie maanden geleden gevaccineerd is of corona heeft gehad kan de boosterprik krijgen. 60-plussers, mensen die in een zorginstelling wonen en zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten konden als eerste de boosterprik halen. Deze groepen hebben meer risico om besmet te raken. Als ouderen corona krijgen worden ze vaker ernstig ziek en in het ziekenhuis opgenomen. Inmiddels heeft al een groot gedeelte van deze groep een boosterprik gehad. Als 18-plusser kan je online een afspraak maken, zodra je geboortejaar aan de beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. Welke jaartallen aan de beurt zijn kun je zien op coronavaccinatie.nl/booster. Je hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief om een afspraak te maken.

#4 Welke bijwerkingen kan je krijgen van de boosterprik?

Voor de boosterprik worden de vaccins van Pfizer en Moderna gebruikt. De bijwerkingen die je kunt krijgen zijn dan ook precies hetzelfde als bij eerdere prikken met deze vaccins. Dit betekent dat je pijn kunt krijgen op de plek waar de prik is gezet, wat vermoeider kunt zijn en hoofdpijn kunt hebben. Sommige mensen hebben ook last van koorts, spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, misselijkheid en braken.

#5 Kan je een boosterprik nemen als je zwanger bent, wilt worden of borstvoeding geeft?

Uit onderzoek blijkt dat de vaccins die worden gebruikt voor de boosterprik veilig zijn als je zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft. Daarom is het advies om gewoon de boosterprik te halen. Als zwangere vrouw is de kans groter dat je ernstig ziek wordt door corona. Ook kan het voor problemen in de zwangerschap zorgen als je tijdens je zwangerschap besmet raakt met het coronavirus.

Heb je nog andere vragen over de boostervaccinatie? Kijk dan op: coronavaccinatie.nl/booster of bel naar 0800-1351.

