Stappenplan om een streekheld te worden

Wil jij je graag vestigen in eigen omgeving? Pak het dan slim aan en ga direct aan de slag. Er zijn namelijk verschillende manieren die effect kunnen hebben. Lees snel verder en kom erachter.

Adverteer gericht

Je kan bijvoorbeeld Brochures drukken en deze in de streek door de bus gooien. Leg wel de focus op je eigen streek zodat je gericht kan adverteren. Ook kan je Posters drukken en deze ophangen in een bushokje. Op deze manier zien meerdere mensen je advertenties zodat je meer traffic kan genereren.

Zet QR-codes op je drukwerk

Wil je technologie verbinden met offline advertenties? Zet dan een QR-code op je drukwerk zodat mensen met hun eigen mobieltje gelijk naar je site doorgeleid worden. Erg handig op posters, spandoeken en reclameborden. Je kan ook stickers met QR-code plakken in de omgeving.

Maak gebruik van reclameborden

Laat reclameborden ophangen in de omgeving. Reclameborden zijn er in verschillende materialen en kan in een vrij formaat gemaakt worden. Op deze manier heb je alle ruimte voor diverse ontwerpen waardoor jouw reclame uiting goed tot zijn recht komt in de omgeving. Je kan bewust kiezen voor een ongewone vorm waardoor je extra opvalt.



Ga voor snelheid

Wil je snel iets verspreiden in de omgeving? Maak gebruik van kleiner drukwerk zoals flyers en folders. Deze zijn klein in formaat en makkelijk te verspreiden in de regio. Hierdoor kan je makkelijk van brievenbus naar brievenbus gaan en snel adverteren.

Doe belettering op je ramen

Wil jij dat je pand opvalt in de omgeving? plak belettering op je ruiten. Belettering voor je ramen is er voor binnen en buiten zodat jij voor elk ontwerp belettering kan laten maken voor je pand. Met een mooi design val je dus goed op. Het beste is dat je afstemt per thema, denk hier aan kerst bijvoorbeeld. Door de verschillende thema’s blijven voorbijgangers geprikkeld om te blijven kijken.

Kleed het aan vanbinnen

De buitenkant van je pand is belangrijk maar het interieur ook. Hang daarom mooie wandbekleding op samen met foto’s op canvas zodat het er van binnen gezellig uitziet.

