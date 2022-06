Vrouwen en aandelenhandel

Steeds meer vrouwen weten hun weg te vinden naar de aandelenmarkt, en ze doen het ook steeds beter op de beurs, vergeleken met mannen.

Dat is geweldig nieuws, maar lagere lonen en een gebrek aan vertrouwen houden vrouwen tegen in hun kansen om te slagen. Ook zijn er minder zichtbare vrouwen in de aandelen wereld, wat kan bijdragen aan een gebrek aan vertrouwen.

Onderzoek meldt dat zelfs slechts een derde van de vrouwen die zich in de beurshandel bewegen zich als daadwerkelijk investeerders ziet. Onderzoekers doken in 20 jaar lang onderzoek naar vrouwen en beleggen om meer te weten te komen over hoe vrouwen investeren en wat hen ervan weerhoudt om meer te investeren.

Onderzoeksbevindingen

Hoewel er enorm veel onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, hebben we hier een paar opmerkelijke resultaten samengezet.

Vrouwen missen investeringsvertrouwen: slechts 9% van de vrouwen denkt dat ze betere investeerders zijn dan mannen, ondanks onderzoek dat aantoont dat ze consistent betere rendementen behalen.

Het investeringsvertrouwen van vrouwen neemt toe met de leeftijd: 46% van de millennial vrouwen voelt zich uitgerust om met investeringen om te gaan, terwijl 60% van de vrouwen in oudere generaties daarboven zich uitgerust voelen.

Vrouwen hebben de neiging om conservatiever te beleggen: de gemiddelde vrouw houdt 68% van haar portefeuille in geldmiddelen en andere contanten, vergeleken met 59% van de gemiddelde mannen portefeuille.

Kijk eens rond op een website van een Nederlandse broker en ontdek wat de populairste aandelen zijn. Zou de samenstelling niet veranderen als we meer vrouwelijke beleggers hebben?

Vrouwen zijn daarnaast minder impulsieve beleggers dan mannen: uit rapporten blijkt dat vrouwen minder transacties doen en zelfs minder vaak inloggen op hun beleggingsrekening dan mannen. En ten slotte: vrouwen verdienen € 0,82 voor elke Euro die mannen verdienen.

Hoger loon

Vrouwen worden vaak aangemoedigd om te pleiten voor hogere lonen, maar ze worden ook geconfronteerd met obstakels. Voorbeeld: de helft van alle vrouwen in Nederland is financieel niet vrij. Ze zijn afhankelijk van hun partner, hun familie of de overheid.

En aangezien 39% van de vrouwen hoger loon heeft laten liggen om in de behoeften van kinderen of ouders te voorzien, is het gemakkelijk in te zien waarom beleggen voor hen een uitdaging kan zijn. Minder inkomen betekent minder geld om aan het werk te gaan.

Het is ook vermeldenswaard dat veel vrouwen de het arbeidsveld hebben verlaten in de nasleep van de pandemie, grotendeels als gevolg van sluiting in de kinderopvang. Ook dit kan van invloed zijn op de lange termijn beleggingsdoelen.

