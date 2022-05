Populaire dressuurgala Outdoor Gelderland terug

VRAGENDER – Na twee jaar afwezigheid staat ook het populaire dressuurgala weer op de agenda van Outdoor Gelderland. De bezoekers mogen op zaterdagavond 18 juni een exclusief en educatief programma verwachten met als thema ‘The Future meets Grand Prix!’. Talrijke bekende ruiters zullen hun meest getalenteerde dressuurpaarden meenemen naar Vragender.

Het Anemone Horse Trucks dressuurgala van Outdoor Gelderland is uitgegroeid tot één van de populairste hippische gala-avonden van Nederland. Met een mix van demonstraties, clinics en prachtige shows komen paardenliefhebbers vanuit het hele land naar Outdoor Gelderland om maar niets te missen van de schoonheid, emotie en kunst van dressuur.

Ruwe diamanten

Net als in andere sporten heeft de jeugd ook in de hippische sport de toekomst en dit komt naar voren tijdens deze avond. De paardensport heeft echter niet alleen met jeugdige ruiters te maken, maar ook met jonge paarden. De KNHS, de nationale federatie, houdt zich onder meer bezig met het zoeken en koesteren van jonge ruitertalentjes. Topruiters zoeken talentvolle paarden en steken veel tijd in het opleiden daarvan. Het is een kunst op zich om een ruwe diamant in de loop van vele jaren en ontelbare trainingsuren te slijpen tot een fonkelend juweel.

Tijdens het dressuurgala passeren al deze facetten van de dressuursport de revue. Bart Veeze presenteert de goedgekeurde dekhengst Kyton en neemt de bezoeker mee in zijn aanloop naar het WK-dressuur voor jonge paarden.

Onder leiding van Marion Schreuder demonstreren Marieke van der Putten, Seth Boschman en Robin van Lierop van het succesvolle RS2Dressage hoe zij vanuit harmonie naar Grand Prix-niveau trainen. EK-amazone Emmelie Scholtens laat zien hoe zij haar Grand Prix-paarden traint. Internationals Adelinde Cornelissen, Kirsten Brouwer, Marlies van Baalen, Joyce Lenaerts en Patrick van der Meer nemen samen met een leerling deel aan een Pas de Deux Kür op Muziek.

Andere disciplines

De dressuur als basis van andere paardensportdisciplines wordt eveneens uitgelicht. Of paarden nou hoge hindernissen springen, in vliegende vaart in een vierspan door de baan denderen of uitdagende combinaties in het terrein springen, dressuur is noodzakelijk voor een optimale afstemming en relatie met het paard. Onder begeleiding van Olympisch amazone Adelinde Cornelissen en wereldkampioene Mieke van Tergouw demonstreert menner Claudio Fumagalli het dressuurmatige werk met zijn aanspanning en zal hij tot slot in volle vaart het getrainde in praktijk brengen.

Kaartverkoop gestart

Het Anemone Horse Trucks Dressuurgala belooft een onvergetelijke avond te worden. Voorgaande edities waren snel uitverkocht, dus wacht niet te lang met het bestellen van de tickets: www.outdoorgelderland.nl/kaartverkoop/.

Locatie: Outdoor Gelderland te Vragender

Datum: Zaterdagavond 18 juni

Aanvang: 19.00 uur

Einde: 22.00 / 22.15 uur

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....