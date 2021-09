Wat is de perfecte halslijn voor mijn figuur

Deel dit bericht













Weet jij welk type halslijn het beste bij jouw figuur past? De juiste halslijn heeft veel invloed op je je figuur. Bepaalde halslijnen maken bijvoorbeeld je borsten optisch groter of je schouders smaller. In sommige halslijnen komt je figuur beter uit. We hebben de meest veelvoorkomende halslijnen voor je op een rij gezet. Lees je mee?

V-hals

Heb je grote of juist kleine borsten? Dan kun je de v-hals beter vermijden. Heb je een gemiddelde cupmaat en wil je langer en slanker lijken? Dan is de v-hals een goede keuze voor jou. Indien je brede schouders hebt kun je deze halslijn beter niet dragen. De v-vorm zorgt voor een verbredend effect.

Ronde hals

Een ronde hals staat mooi bij vrouwen met kleine borsten. Door de ronde hals lijken je borsten groter en ronder.

Boothals

Een boothals is perfect voor als je brede heupen en smalle schouders hebt. De boothals laat je schouders namelijk breder lijken en zorgt voor een goede balans tussen de heupen en schouders. Heb je een brede schouders? Dan kun je deze hals beter vermijden. Doordat de halslijn breed is, lijken je schouders ook breder in een boothals.

Vierkante hals

De vierkante hals is vrijwel voor iedereen een geschikte hals. Een vierkante halslijn zorgt voor een verlengend effect voor je nek en bovenlichaam. Je kunt deze halslijn beter overslaan als je een vierkant gezicht hebt. De vierkante hals accentueert namelijk de vierkante vorm van je gezicht. Hierdoor kun je streng ogen.

Coltrui

Een coltrui staat mooi als je een midden tot lange nek hebt. Heb je grote borsten? Dan kun je deze hals beter niet dragen. De col zorgt ervoor dat je borsten nog groter lijken.

Uiteraard kun je truien dragen met elk type halslijn, zolang jij je er maar comfortabel bij voelt en het mooi vindt staan. Dat is het allerbelangrijkste! Ben je specifiek op zoek zijn naar een trui die je schouders optisch gezien slanker laten lijken of je borsten groter? Houd dan deze halslijnen in gedachten. Hopelijk helpt het je bij het vinden van de perfecte trui.