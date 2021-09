GGD zet ‘De pas er in’ in de Achterhoek

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – Op 31 augustus vond de aftrap plaats van ‘De pas er in’, een vierjarig project van GGD Noord- en Oost- Gelderland, de vier gemeenten in West Achterhoek, sportservice organisaties, Kenniscentrum Sport & Bewegen, de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, eRoutes, Menzis, Academische werkplaats Agora en Wageningen Universiteit. ‘De pas er in’ heeft als hoofddoel om wandelinitiatieven in de regio te versterken.

We weten inmiddels allemaal: bewegen is belangrijk voor een gezond en vitaal leven. De COVID-19 pandemie heeft dat nog eens benadrukt. Eén van de meest laagdrempelige manieren om dat te doen is wandelen. Wandelen kun je zelf doen, in je eigen tijd en op je eigen tempo. Het aantal mensen dat is gaan wandelen, is dan ook flink gestegen afgelopen jaren, naar zo’n 3,5 miljoen Nederlanders die wekelijks de wandelschoenen aantrekken.

Verbeteren van veelbelovende wandelinitiatieven

Ook het aantal georganiseerde wandelinitiatieven is sterk toegenomen, onder andere in de Achterhoek. ‘De pas er in’ richt zich op het versterken van deze wandelinitiatieven. Hoe zorg je dat zo’n initiatief een succes wordt en blijft? Op welke manier kun je techniek inzetten om het wandelen aantrekkelijker te maken? En wat is het effect van wandelen en het maatschappelijke rendement?

Verschillende partijen zetten samen ‘De pas er in’

Om antwoord te geven op deze vragen, werkt GGD Noord- en Oost- Gelderland samen met de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek, Menzis, Kenniscentrum Sport & Bewegen, de Wageningen Universiteit, Academische werkplaats Agora, de Koninklijke Wandel Bond Nederland en eRoutes. Hiervoor gaan zij onderzoek doen in de praktijk, waarbij ook deelnemers worden betrokken.

‘De pas er in’ is een vierjarig initiatief dat op 1 september 2021 gestart is, gefinancierd door ZonMw. Doel van de subsidie is het versterken van lokaal gezondheidsbeleid, gericht op gezondheidsbevordering en een gezonde leefomgeving. Centraal staat het verduurzamen en versterken van lokale aanpakken.