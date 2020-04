Wat te doen met je tickets voor Kingdance 2020 in Zwolle?

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

Op maandag 27 april 2020 zou in Zwolle Kingdance georganiseerd worden. Helaas heeft de Nederlandse overheid roet in het eten gegooid. De overheid heeft namelijk besloten om alle evenementen tot 1 juni van het jaar in heel Nederland te annuleren. Dit heeft natuurlijk te maken met het coronavirus en alle maatregelen die genomen zijn om deze crisis te stoppen. Ook Kingdance kan dus helaas niet doorgaan. Ondertussen is de organisatie, High Energy Events, van het jaarlijkse festival druk bezig om een oplossing te vinden voor de tickets.

Tickets geldig voor editie 2021

Op 27 april 2021 zal Kingdance een jubileum vieren. Het evenement bestaat dan namelijk al 10 jaar. Als je een ticket hebt gekocht voor het festival van 2020 dan zal deze automatisch geldig zijn voor de editie in 2021. Dit geldt voor een ticket die je hebt gekocht op de site van Kingdance, maar ook voor de tickets die gekocht zijn bij een ambassadeur. Daarnaast blijven de locker- en parkeertickets ook geldig voor de editie in 2021. High Energy Events zal op 27 april 2021 het 10-jarig bestaan van Kingdance vieren met een speciale jubileum editie. Dit kun je dus eigenlijk niet missen.

Refunds voor de tickets

Op het moment is het niet mogelijk om een refund te vragen voor de tickets voor Kingdance 2020. Je kunt dus niet je geld terugvragen. Dit zal wel mogelijk zijn vanaf 1 januari 2021, maar High Energy Events zal hier later meer informatie over geven. Momenteel is het niet mogelijk om een refund aan te vragen aangezien High Energy Events wil dat de festivalgangers de branche door deze moeilijke tijd kunnen slepen. Met de tickets kan High Energy Events namelijk de gemaakte kosten betalen voor de productie van Kingdance 2020.

Artiesten Kingdance 2020

Helaas gaat Kingdance dus niet door in 2020, maar alsnog kun je dan wel de artiesten checken op Spotify, YouTube, Apple Music, et cetera. Het festival had namelijk een aantal geweldige artiesten geregeld. Kingdance zou bestaan uit twee stages, oftewel twee podia. De Main Area zou met name bestaan uit house, electric en urban muziek, terwijl bij de Hardstyle Area de hardere stijlen te horen zouden zijn. Zo zou Kingdance 2020 wat voor eigenlijk iedere jongere muziekliefhebber hebben. Hieronder meer over de diverse artiesten die zouden optreden per podium.



Main Area

Op de Main Area zou onder meer Ronnie Flex optreden. De Nederlandse rapper is momenteel één van de grootste sterren in de muziekwereld van ons land. Hij heeft een contract bij Top Notch en is onder meer bekend geworden door ‘Zusje’ en ‘Drank & Drugs’. Naast Ronnie Flex zou ook Kris Kross Amsterdam optreden tijdens Kingdance 2020. Kris Kross Amsterdam is een Nederlands DJ en producer trio. Het wordt gevormd door de broers Jordy en Sander Huisman en Yuki Kempees. Momenteel heeft de groep samen met Tino Martin en Emma Heesters een hit genaamd ‘Loop niet weg’. Bovendien was Famke Louise ook van de partij bij Kingdance 2020. De vlogger, model en zangeres heeft onder meer samengewerkt met Ronnie Flex en heeft in korte tijd een mooie lijst met hits opgebouwd.



Hardstyle Area

Bij de Hardstyle Area van Kingdance 2020 had je onder meer kunnen genieten van Radical Redemption. Deze Nederlandse hardstyle-DJ en producer heet in het echt Joey van Ingen en heeft al op verscheidene festivals gedraaid. Naast Radical Redemption zou ook D-Sturb te zien zijn bij Kingdance. De DJ genaamd Jorrit Popkema heeft met ‘Nothing Like The Oldschool’ een enorme hit te pakken dat al bijna 9 miljoen streams heeft op Spotify. Niet voor niets dat hij dit jaar gaat optreden op Defqon.1 en Mysteryland. Helaas zul je D-Sturb dus niet kunnen ervaren op Kingdance 2020, maar misschien in 2021 wel.

