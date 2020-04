Claus Sport 500e deelnemer Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

DOETINCHEM – De eer viel te beurt aan Claus Sport in Doetinchem. Bij het bedrijf van Gerhard Kamperman werd de 500e energiescan van Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD) uitgevoerd. De ondernemer kijkt er met een zeer positief gevoel op terug. “De kosteloze energiescan was voor ons een echte eyeopener. Je kunt veel meer besparen dan je denkt. Daar gaan we mee aan de slag!”

Gerhard Kamperman was al op de goede weg. Zo had de ondernemer o.a. al deels ledverlichting toegepast in zijn zaak. Hij was wel bewust van het energieverbruik, maar het onderwerp had niet zijn constante aandacht. “Je bent gewoon druk met de dagelijkse beslommeringen. Het gaat toch een beetje op de automatische piloot. Je zet de verlichting aan, betaalt trouw de energierekening en denkt er verder niet al teveel bij na.” Totdat de energieadviseur van AOD meer inzicht gaf. “Daardoor kun je de puntjes op de i zetten, waardoor je nog duurzamer wordt.” Claus Sport kan met een relatief geringe investering flink besparen op de kosten. “Het advies liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Met een investering van 1.600 euro bespaar ik jaarlijks ruim 2.150 euro. Als je dat zwart op wit op papier ziet staan, realiseer je je pas wat er mogelijk is. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Gelijk doen dus!” De maatregelen zijn niet complex. De verlichting dient te worden vervangen door led. Aanwezigheidsschakelaars, daglichtafhankelijke verlichtingsregeling en het isoleren van leidingen zorgen verder voor een structureel lagere rekening. Met gedrag, oftewel good housekeeping, kan ook nog worden bespaard. “Zo kun je als bedrijf flinke stappen maken. Dat leidt tot economisch voordeel en je levert een bijdrage aan een beter milieu. Ik weet zeker dat veel winkeliers en bedrijven kunnen profiteren van de uitkomsten van een energiescan. Het is kosteloos, je bent er amper tijd mee kwijt, terwijl het je veel brengt.”

Het was de bedoeling om afgelopen maand op feestelijke wijze aandacht te schenken aan de 500e energiescan van AOD bij Claus Sport. De coronacrisis gooide roet in het eten. Tijdens de bijeenkomst zou ook Het Lederwarenhuis in het zonnetje worden gezet. Het bedrijf van Jos van Eggelen kreeg na de scan een 10 met een griffel van de energieadviseur van AOD. “Voor ons is dat de ultieme bevestiging dat we goed bezig zijn”, aldus Van Eggelen. De zaak werd drie jaar geleden verbouwd en uitgebreid van 200 naar ruim 300 vierkante meter. “We besloten gelijk energiebesparende maatregelen te nemen. Zo’n natuurlijk moment is namelijk de uitgelezen kans.” De eigenaar van Het Lederwarenhuis besloot alle verlichting te vervangen door led. Ramen kregen dubbel glas, terwijl het dak werd geïsoleerd. Het pand wordt verwarmd door een elektrische warmtepomp die tijdens warme dagen ook kan koelen. “De totale investering was interessant gezien de korte terugverdientijd. Kostentechnisch hebben we hele goede zaken gedaan. De energierekening is iets lager dan voorheen, terwijl de winkeloppervlakte flink is vergroot.” Ook werd het deurbeleid aangepast. In de winter is de deur dicht, zodat er geen energie wordt verspild. Alle maatregelen zorgen voor veel comfort, stelt Van Eggelen. “De verlichting is optimaal en er heerst een prettig klimaat in de winkel. Alles bij elkaar zijn we klaar voor de toekomst. We hoeven of moeten voorlopig niets. Dat geeft een fijn en gerust gevoel.”

Klaar voor de toekomst

Energie besparen en opwekken in combinatie met duurzaam ondernemen. De Achterhoek loopt hiermee landelijk voorop. De inspanningen van de Achterhoekse ondernemers betalen zich terug in een lagere energierekening, milieuwinst en toekomstbestendigheid. Daarom sluiten steeds meer bedrijven (centrumondernemers en industriële ondernemingen) zich aan bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Zo is inmiddels een breed platform ontstaan waarbij samenwerking en kennisdeling centraal staan. Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), provincie Gelderland, 8RHK ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en alle lokale ondernemersverenigingen in de genoemde gemeenten.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is overigens de komende tijd wel gewoon bereikbaar. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor een kosteloze energiescan, die wordt pas uitgevoerd als de maatregelen rondom het coronavirus worden opgeheven.

Voor meer informatie kijk op: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl of mail naar info@achterhoekonderneemtduurzaam.nl

