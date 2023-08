Waterkwaliteit op Vakantiebestemming: Belangrijke Overwegingen voor Drink- en Zwemwater

LANDELIJK – Bij het plannen van een zomervakantie naar diverse delen van Europa, rijzen vragen over de waterkwaliteit op de vakantiebestemming. Saniweb, specialist in sanitaire voorzieningen, heeft enige opheldering gezocht over dit onderwerp.

Jan Peter van der Hoek, een expert op het gebied van waterkwaliteit, geeft inzicht in de drinkwaterkwestie. “In alle lidstaten van de Europese Unie voldoet het drinkwater aan de Europese drinkwaterrichtlijn en dus is het in principe veilig om te drinken, tenzij ter plaatse anders wordt aangegeven.”

Hoewel drinkwater in Zuid-Europese landen zoals Griekenland, Italië en Spanje veilig is om te drinken, kiezen veel lokale bewoners ervoor om flessenwater te consumeren. Van der Hoek benadrukt dat deze voorkeur vaak gebaseerd is op de smaak en cultuur van het gebied. In sommige Europese landen, vooral op afgelegen locaties zoals campings zonder directe aansluiting op het drinkwaternet, is voorzichtigheid geboden bij het consumeren van niet-gecontroleerd water zoals drinkwater uit een put. Deze punten worden minder streng gecontroleerd en vormen een hoger risico op bijvoorbeeld maagklachten.

Voor zwemwater gelden ook specifieke overwegingen. Troebel of onaangenaam geurend water moet als een waarschuwing worden beschouwd. De aanwezigheid van algen in het water kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Ook moet worden opgemerkt of er afvalwater in de nabijheid van het zwemwater wordt geloosd.

“Gebruik uw gezonde verstand,” besluit Van der Hoek, als richtlijn bij het beoordelen van de waterkwaliteit voor zowel drinken als zwemmen op vakantiebestemmingen.

