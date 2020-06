Website corona-adviespunt.nl toont de verhalen én biedt hulp

De nieuwe website corona-adviespunt.nl laat zien wat de coronacrisis met mensen doet. En biedt een platform voor hulp. Want verhalen die gedeeld worden, geven kansen om elkaar te helpen. Die hulp komt van gebruikers onderling, maar ook van professionals. Iedereen kan kosteloos vragen over zorgverlening en corona stellen aan adviseurs.

Het platform is een ontmoetingsplek voor mensen die in brede zin getroffen zijn door het coronavirus. Dat kan bijvoorbeeld wanneer iemand het virus zelf heeft (gehad), of anderen in hun omgeving. Maar ook indien er zorgen zijn om de versoepelde maatregelen, of wanneer er problemen ontstaan op het werk- of in de thuissituatie.

Corona-Adviespunt biedt:

Hulp (van lotgenoten en professionals)

Tips en adviezen worden gegeven door gebruikers onderling. Daarnaast kan men een vraag aan een professional stellen over zorg in relatie tot corona (thuis of in een instelling).

Blogs

Persoonlijke verhalen van mensen die getroffen zijn door verlies, eenzaamheid of die juist in deze tijd aandacht vragen voor mensen met beperking.

Forum

Gebruikers kunnen zoeken tussen bestaande onderwerpen in het forum of er zelf een aanmaken.

Over de initiatiefnemers

Corona-Adviespunt is een initiatief van Adviespunt Zorgbelang. Wij komen op voor de belangen van zorggebruikers en zetten ons in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en welzijn. Dit doen we met onze onafhankelijke cliëntondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionarissen in heel Nederland.

Meer informatie vindt u op: www.corona-adviespunt.nl

