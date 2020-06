AALTEN – Nu de regels rond het coronavirus wat soepeler worden, is het skeeleren op sportpark Zuid ook weer opgepakt. Elke woensdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kan er vrij geskeelerd worden. Er is ruimte genoeg, dus de 1,5 meter afstand houden is geen enkel probleem. Trainingen zullen er voorlopig nog niet worden gegeven.

De jeugd kan elke vrijdagmiddag op het sportpark terecht om verschillende sporten uit te oefenen. Ook skeeleren natuurlijk. En zeg nou eerlijk: wat is er nou mooier dan op een super baan met leeftijdgenoten lekker rond te rijden, zonder dat je last hebt van overig verkeer? Lekker veilig, gezellig en bovendien gezond!

Op vrijdagmiddag is er altijd begeleiding aanwezig op het sportpark. Aan alle corona-voorwaarden wordt voldaan. Skeelers kunnen geleend worden. De jeugd is welkom van 14.30 uur tot 18.00 uur.

