Zo houd je een uitvaart waar de overledene blij mee zou zijn

Een uitvaart houden is iets waar niemand blij van wordt, maar toch dien je de overledene een laatste eer te bewijzen. Dit doe je door een uitvaart te organiseren waar diegene blij mee zou zijn. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom vind je in dit artikel een overzicht van wat adviezen die je helpen.

Laat een expert kijken naar de wensen van de overledene

Als eerste is het slim om een expert te laten kijken naar de wensen van de overledene. Er zijn verschillende typen experts die hier goed in zijn, maar het is slim om voor een uitvaartondernemer te kiezen. Dit komt doordat deze persoon al meerdere uitvaarten heeft georganiseerd en hierdoor veel ervaring heeft. Ga hierbij wel voor iemand met een goede reputatie. Daardoor zal de kans op een perfect geregelde uitvaart Utrecht ontzettend hoog zijn.

De juiste mensen uitnodigen

Het kiezen van de juiste mensen om uit te nodigen is cruciaal voor een persoonlijke en betekenisvolle uitvaart. Denk erover na wie er echt iets zou betekenen voor de overledene en wie getuige zou willen zijn van dit laatste afscheid. Soms betekent dit dat je verder moet kijken dan familieleden alleen – denk aan oude vrienden, collega’s of zelfs buren die een speciale plek in het hart van de overledene hadden.

Een passende locatie vinden

Het vinden van een passende locatie is misschien wel net zo persoonlijk als het kiezen van de mensen die je wilt uitnodigen. Een locatie zegt namelijk veel over de persoon waarvan je afscheid neemt. Was de overledene iemand die van de natuur hield? Dan is misschien een ceremonie in een mooie tuin of park precies wat past. Of was deze persoon juist een levensgenieter die hield van gezelligheid en warmte, dan kan een intieme bijeenkomst in een favoriet restaurant of café een prachtige setting zijn.

De juiste muziek draaien

Verder moet je de juiste muziek draaien. Waarom? Het heeft de unieke kracht om emoties te verweven. Daarnaast brengt muziek herinneringen tot leven. Ook geeft het een persoonlijke touch. Waar moet je allemaal bij stilstaan qua muziekkeuze? Houd rekening met de smaak en de favoriete nummers van de overledene. Hetzelfde geldt ook voor liedjes die voor belangrijke mensen in zijn of haar leven speciaal zijn. De muziekkeuze moet een weerspiegeling zijn van de essentie en de geest van de persoon die je herdenkt.

Gastsprekers

Kies tot slot gastsprekers uit. Dit is de perfecte methode om het leven van de overledene te vieren. Daarnaast deel je zo herinneringen die het hart raken. Maar waar draait het allemaal om qua gastsprekers? Vind mensen die de overledene vanuit verschillende hoeken kenden en die hun verhalen en ervaringen op een authentieke en liefdevolle wijze kunnen vertellen. Zorg er wel voor dat ze zich comfortabel voelen om te spreken in het openbaar. Tevens moeten gastsprekers de emoties van het moment kunnen betuigen op een manier die zowel eervol als troostend is.