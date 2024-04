Onverwachte Hoek: “We gaan voor een gelijk speelveld met De Graafschap”

DOETINCHEM – De Graafschap start met De Graafschap Vrouwen komend seizoen een ploeg in de Eerste Divisie voor vrouwen. Voor Onverwachte Hoek, Premium Partner van De Graafschap en met diversiteit hoog in het vaandel, de kans om ook hier met trots op het shirt te prijken. Onverwachte Hoek is een breed gedragen, gezamenlijke marketingcampagne van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio om wonen en werken in de Achterhoek in de Achterhoek te stimuleren. Mirjam Koster, boardlid bij 8RHK ambassadeurs dat de campagne ondersteunt: “We zijn enorm trots op de vrouwen van De Graafschap die aan de top gaan spelen en daarvoor shirtsponsor mogen zijn. De vrouwen zijn hét toonbeeld van De Achterhoek waar we voor ‘gelijk spel’ gaan tussen mannen en vrouwen, voor iedereen in de regio. Iedereen heeft hier de kans om mee te doen en ervoor te gaan.”

Gá voor die sport of woon-werk carrière in de Achterhoek

Directeur algemene zaken Michael Ogubai: “Het is een nieuwe mijlpaal voor het vrouwenvoetbal in de Achterhoek. Het past bij onze visie dat De Graafschap een club voor iedereen is: ‘Samen D’RAN’. Hierdoor hebben we naast ons mannenteam nu ook een vrouwenteam dat op professioneel niveau uitkomt en de Achterhoek vertegenwoordigt als ambitieuze regio in Nederland.”

Ambitie om op termijn te promoveren

De Graafschap Vrouwen gaat als één van de twee nieuwe ploegen uitkomen op het op één na hoogste niveau van Nederland. “Met de toetreding van De Graafschap Vrouwen in de Eerste Divisie zetten we een ontzettend mooie stap die past bij onze ambities”, aldus algemeen manager Hilde Gerritsen. “We hebben de afgelopen jaren laten zien dat het meiden en vrouwenvoetbal leeft in de regio en dat er enorm veel draagvlak is. We hopen vanuit de Eerste Divisie op termijn te promoveren naar de Eredivisie. Ik heb daar een ontzettend groot geloof in en met deze stip op de horizon gaan wij de komende tijd aan het werk.”

Onverwachte Hoek: platform voor terugdringen tekorten op arbeidsmarkt

De campagne Onverwachte Hoek startte in 2021 vanuit een gedeelde urgentie van de regionale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om nu en in de toekomst goed personeel te vinden. Jaarlijks heeft de Achterhoek een toenemend tekort aan arbeidskrachten, voornamelijk in de techniek-, zorg- en onderwijssector. Nieuwe arbeidskrachten zijn niet alleen nodig voor het vervullen van de vele vacatures, ze zorgen er ook voor dat de leefbaarheid in onze dorpen en steden blijft bestaan en voorzieningen overeind kunnen blijven. De Achterhoek staat bekend om de economische kracht en potentie: er zijn veel innovatieve bedrijven gevestigd en er wordt flink geïnvesteerd in mobiliteit en bereikbaarheid. Online platform Onverwachte Hoek laat – via ervarings- en bedrijvenverhalen gecombineerd met een actueel vacatureaanbod – zien dat de Achterhoek niet alleen kansrijk is als werkregio, maar ook een van de weinige plekken in Nederland waar je nog groen en weg van de drukte kunt wonen.

