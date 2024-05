Deze Gelderse artiesten zie je op Mañana Mañana 2024

Ontdek het verleden van Groenlo Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto! Bekijk de collectie

LAREN(Gld) – Voor het derde jaar op rij slaat Poppunt Gelderland de handen ineen met Mañana Mañana, hét ontdekfestival van de Achterhoek. Samen laten zij festivalbezoekers kennismaken met de meest veelbelovende acts uit Gelderland. Uit maar liefst 100 inzendingen via het platform Sonar zijn drie Gelderse artiesten uitgekozen: Roofman, The Vonks en Politie Warnsveld.

Mañana Mañana vindt plaats van 13 tot en met 16 juni 2024 in de natuur rond kasteel Oolde in Laren. Het festival bestaat sinds 2013 en wordt gehouden op een idyllische locatie, ver van de grijze massa. Er zijn zeven podia waar muzikale legendes, aanstormend talent en bezoekers dwars door elkaar lopen. Bijna elk genre is aanwezig: van surf, comedy, punk, Mongoolse keelzang, blues, acrobatiek, singer-songwriter, poëzie tot latin.

Poppunt Gelderland ondersteunt muzikanten uit onze provincie met speelplekken, kennis, netwerk, zichtbaarheid en budget. Als programmapartner van Mañana Mañana denkt het platform sinds 2022 mee over een diverse line-up met veel aandacht voor opkomend talent. Dit jaar konden artiesten zich aanmelden voor een speelplek via het platform Sonar, waar de oproep maar liefst 100 reacties kreeg. De keuze is gevallen op de poëtische indiefolk van Roofman, de dansbare funk van The Vonks en de aanstekelijke pret-ska van Politie Warnsveld.

Roofman

Thijs van der Meulen alias Roofman heeft het bijzondere vermogen om mensen naar hem te laten luisteren. Samen met zijn band brengt de Ermelose muzikant poëtische folk met een indiesound. Prachtige liedjes die je recht in het hart raken.

> donderdag 13 juni – 19:45 – Veranda

The Vonks

Bij deze nieuwe band uit Arnhem draait alles om de groove. Hoewel The Vonks veel ruimte laat voor improvisatie en flirt met elementen uit de (neo)soul, funk, jazz en rock, blijft de basis altijd groovy en dansbaar. Geen show is daardoor hetzelfde en stilstaan is geen optie!

> zaterdag 15 juni – 13:00 – Totempalentent

Politie Warnsveld

De leden van Politie Warnsveld hebben maar één doel: lol maken. Maar, ze nemen deze onzin bloedserieus. Hun muziek omschrijven ze zelf als ‘loeiharde pret-ska en 80’s nederpop met een snufje balkanbeats’, geïnspireerd door bands als Doe Maar en Madness.

> vrijdag 14 juni – 13:00 – Totempalentent

Meer Gelderse muziek

Naast de acts van Poppunt Gelderland is er nog veel meer Gelderse muziek te vinden in de line-up. Zo staan o.a. de neoklassieke pianist Daniël Tomàs, de postpunkers van Femme Fugazi, waveband Kaboutertje Putlucht, de indierockers van Olaf Putker & The Scenic Sound, singer-songwriter Stefanie Struijk en The Stone Souls op het programma.

