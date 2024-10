Exclusieve Rondleiding met Gebarentolk op Huis Verwolde

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

LAREN(Gld) – In de ‘Week van de Toegankelijkheid’ organiseert Huis Verwolde op woensdag 9 en zaterdag 12 oktober een exclusieve rondleiding voor doven en slechthorenden. Naast onze reguliere gids is er een gebarentolk aanwezig die de vele bijzondere verhalen over het huis vertelt.

Rondleiding met Gebarentolk

Ben je doof of slechthorend en nieuwsgierig naar de verhalen achter de bijzondere vertrekken, zoals de Chinese kamer, de imposante ontvangsthal, de salon of de bibliotheek op de eerste verdieping? Wil je weten wie het huis liet bouwen of hoe er werd gedineerd? Twee eeuwen bewoning, een markante adellijke familie in een statig landhuis, personeel in het onderhuis—het echte Upstairs-Downstairs verhaal.

Laat je meenemen door de gids en de gebarentolk en beleef het volledige verhaal.

Datum en tijd:

Woensdag 9 oktober, 14:30 uur (duur: 1 uur)

Zaterdag 12 oktober, 11:00 uur (duur: 1 uur)

Kosten: € 13,50 per persoon (museumkaart of donateurspas niet geldig).

In verband met de beperkte hoeveelheid plaatsen is deelname aan deze rondleidingen alleen mogelijk na vooraf aanmelden. Vol = vol.

Meld je uiterlijk vrijdag 4 oktober aan door een mail te sturen naar verwolde@glk.nl.

Voor meer informatie over de toegankelijkheid van onze kastelen in het algemeen, zie: www.glk.nl/toegankelijk-voor-iedereen, en specifiek voor Huis Verwolde: www.glk.nl/verwolde/toegankelijkheid.

