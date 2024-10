12 CPO-woningen in Toldijk stap dichterbij

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

TOLDIJK – B en w van Bronckhorst gaan meewerken aan het initiatief van CPO Wonen in Toldiek om 12 woningen te realiseren op het trapveldje nabij de wethouder Campermanstraat in Toldijk. Hiervoor is een verkoopovereenkomst voor de grond gesloten met Gruber Projekten BV. Verder vragen b en w de gemeenteraad het omgevingsplan te wijzigen en de grondexploitatie vast te stellen.

In totaal gaat het om 12 woningen:

4 levensloopbestendige woningen (voor senioren),

6 rij-woningen (voor jongeren)

2 woningen onder één kap (voor jongeren of doorstromers)

Een deel van de woningen valt in het segment sociale koop.

Lokale kans

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een structureel onderdeel in de Woonvisie Bronckhorst 2019-2025. Dit om te zorgen dat er woningen komen voor woningzoekenden met een sterke lokale of sociale binding. CPO Wonen in Toldiek is in 2020 ontstaan vanuit Toldieks Belang. Een deel van de oorspronkelijke leden heeft inmiddels een woning gevonden. Nu het project richting uitvoering gaat biedt Toldieks Belang woningzoekenden uit Toldijk en omgeving (opnieuw) de mogelijkheid om lid te worden en een woning af te nemen.

Speelvoorziening

Het huidige trapveldje moet helaas wijken voor de woningbouw. De gemeente stelt na besluit van de gemeenteraad over de grondexploitatie € 75.000,- uit de verkoopopbrengst van de grond beschikbaar voor speelvoorzieningen in het dorp. Samen met Toldieks Belang gaat de gemeente bekijken hoe daar invulling aan wordt gegeven.

Planning besluitvorming

Het plan gaat mee in het Veegplan 2025-1 dat volgens planning in december 2024 ter inzage wordt gelegd en in april 2025 ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad. De grondexploitatie wordt opgenomen in de Meerjarenprognose Ontwikkellocaties (MPO) die volgens planning in december ter besluitvorming wordt voorgelegd.

