Huis Verwolde open alle zondagen in 2024

LAREN(Gld) – Steeds meer bezoekers vinden hun weg naar huis Verwolde. Dit bijzondere authentiek ingerichte huis met verhaal, omringd door een schitterende parktuin spreekt een ieder tot de verbeelding. Vanaf 7 januari is huis Verwolde én tuin op zondagen geopend van 11:00 tot 16:00 uur.

Een bijzondere plek

Tweehonderd jaar bewoning door familie van der Borch van Verwolde is nog altijd goed voelbaar en zichtbaar in huis Verwolde. Het huis dat stamt uit 1776 onderging een aantal moderaties en ook de tuin heeft meerdere gezichten gekend. Dankzij de hulp van de vorige eigenaar en de Stichting Familie Van der Borch van -en tot Verwolde, is huis Verwolde ingericht met vele voorwerpen uit de oorspronkelijke inboedel van het huis. Familieportretten, met monogram versierd serviesgoed, kinderspeelgoed, historisch sanitair, linnengoed, koperwerk en ander huisraad maken dat Verwolde nog steeds het compleet ingerichte familiehuis is, zoals het eeuwenlang functioneerde. Nergens is de historische lifestyle ‘Upstairs-Downstairs’ zo goed te beleven.

Uitbreiding openstelling

Op de zondagen in 2024 is huis en tuin Verwolde geopend van 11:00 tot 16:00 uur.

Meerdere rondleidingen op een dag vanaf 11:00 uur. Tussen 14:00 uur tot 16:00 uur vrije rondgang. Op 1 april start de seizoenopenstelling van huis en tuin Verwolde en is iedereen welkom op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11:00 tot 16:00 uur.

Entree volwassenen € 13,50, kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,00

Grand-Tour

Eén zondag van de maand kunnen bezoekers met de gids op Grand-Tour door het huis. Tijdens deze Grand-Tour bieden we meer; bekijk ook vertrekken die normaal gesloten blijven voor publiek.

Datum: 7 januari

Tijd: 11 uur (duur 1,5 uur)

Kosten: volwassenen € 17,50 kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,00

Museumkaarthouders en donateurs € 5,00

Reserveren noodzakelijk via www.glk.nl/verwolde

Bron(nen) & Afbeelding(en)