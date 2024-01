Verlenging sluiting pand na vondst drugslab

ZELHEM – De burgemeester van Bronckhorst heeft vanwege de vondst van een drugslab in het pand op de Ambachtsweg 5 in Zelhem afgelopen september besloten het pand voor nog eens 12 maanden te sluiten. Na de vondst van het lab was het pand op basis van de Woningwet en milieuwetgeving al gesloten. De sluiting wordt nu voortgezet op basis van de Opiumwet. Voor de burgemeester weegt met name mee dat dergelijke drugsactiviteiten een gevaar (kunnen) zijn voor de (directe) omgeving/buurt.

Drugsactiviteiten tasten de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. Wij pakken deze criminaliteit daarom streng aan. Op basis van de Opiumwet kan de burgemeester optreden bij het aantreffen van soft- of harddrugsactiviteiten door een (bedrijfs)pand of een perceel voor een bepaalde tijd te sluiten.

Inwoners kunnen helpen

Drugslabs veroorzaken gevaar en overlast voor de omgeving. Voor de aanpak van dergelijke illegale activiteiten is de hulp van inwoners belangrijk. Waar kunnen mensen een drugslab aan herkennen?

activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen

onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)

een chemische geur van anijs, amandel, aceton of ammoniak

jerrycans en blauwe vaten met chemicaliën of IBC 1.000 liter containers

afgeschermde deuren of ramen

afzuiginstallaties via het dak

overmatige beveiliging met camera’s

afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders

huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen

huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen

onbekende tussenpersonen die zaken regelen (verhuurmakelaars, notarissen)

onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website)

Meld verdachte situaties

Wie deze signalen herkent, zich zorgen maakt over een verdachte situatie in de buurt of vermoedt dat er in zijn of haar omgeving druggerelateerde bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, verzoeken wij contact op te nemen met de politie via (0900) 88 44 of anoniem een melding te doen via Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00. De politie is er ook voor vragen of als iemand zich zorgen maakt over een situatie in hun buurt. Bronckhorst is een veilige gemeente en zo kunnen we er samen voor zorgen dat dat zo blijft.