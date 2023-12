Mañana Mañana festival 2024: Nieuwe data en early bird-tickets

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

📍 Vertrek: Markt, Groenlo

LAREN(Gld) – Mañana Mañana, het festival dat bekendstaat als het meest relaxte van Nederland, heeft aangekondigd dat het evenement in 2024 zal plaatsvinden op 13, 14, 15 en 16 juni. Na de succesvolle edities op Landgoed Oolde in Laren (Gld.), blijft het festival trouw aan zijn unieke sfeer en locatie, maar verhuist het een week vooruit in de kalender.

De organisator, De Feestfabriek, heeft bekendgemaakt dat de kaartverkoop voor Mañana Mañana 2024 van start gaat op 1 februari 2024. Dit jaar introduceert het festival een early bird-systeem in drie fases, waarbij de eerste tickets tegen een gereduceerd tarief worden aangeboden.

Mañana Mañana is bekend om zijn gevarieerde programma dat een mix van muziek, theater en natuurlijke schoonheid biedt. Het festival trekt een divers publiek, waaronder muziekliefhebbers, hippies, avonturiers en gezinnen, die allemaal genieten van de ontspannen atmosfeer en de idyllische setting. Activiteiten op het festival zijn gevarieerd, variërend van muzikale optredens tot unieke workshops en culinaire ervaringen.

De organisatie zal de line-up vanaf januari bekendmaken, waarbij bezoekers een breed scala aan talent en verrassende optredens in diverse muziekgenres kunnen verwachten. Het festival, dat oorspronkelijk begon in Hummelo en nu in Laren is gevestigd, blijft een belangrijke bestemming voor festivalgangers die op zoek zijn naar een unieke en verrijkende ervaring.

