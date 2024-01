Terugblik viering oud en nieuw Oost Gelre 2023-2024

OOST GELRE – Ondanks een paar incidenten is de viering van oud en nieuw 2023-2024 in Oost Gelre rustig verlopen. Ook werd er op veel plaatsen carbid geschoten. Er waren 66 aanmeldingen voor het carbidschieten. 16 locaties daarvan waren nieuw.

Carbidschieten

Net als eerdere jaren kon het carbidschieten van tevoren bij de gemeente worden gemeld. De meeste nieuwe locaties zijn door de boa’s bezocht, evenals een aantal al bekende locaties. Op alle adressen zijn de boa’s goed ontvangen. Alle locaties hebben advies gekregen over veilig carbidschieten. Een paar schietinstallaties zijn afgekeurd in verband met veiligheid. De meeste mensen hadden het goed voor elkaar. 2 groepen waren van plan in één van de kernen binnen de bebouwde kom te gaan carbidschieten. Dit is niet toegestaan. Gelukkig konden zij iets verderop buiten de bebouwde kom terecht.

Schade door vuurwerk

Kort na oud en nieuw lijkt het erop dat er in Oost Gelre weinig schade door vuurwerk is ontstaan. Burgemeester Annette Bronsvoort: “Ondanks een paar incidenten is oud en nieuw in Oost Gelre gemoedelijk verlopen. De mooie traditie van het carbidschieten is ook in goede sfeer in ere gehouden. Fijn dat we met elkaar op deze gemoedelijke manier het einde van het jaar hebben gevierd. Als je leest en hoort over de uitwassen en het geweld dat op andere plekken heeft plaatsgevonden, prijs ik me gelukkig met de manier waarop we dit in Oost Gelre doen.”

Evenementen oud en nieuw

In de gemeente zijn op een gezellige manier een aantal oud en nieuw feesten georganiseerd, zoals Loud and New in Harreveld en de Nieuwjaarsgala’s in Groenlo en Lichtenvoorde. De organisatoren hadden dit goed voor elkaar en de feesten zijn in goede sfeer gevierd.

Op het moment van publicatie van dit artikel is nog niet voor alle dorpen bekend of er meer of andere schade is veroorzaakt door vuurwerk. In de loop van de maand januari wordt dat duidelijk.

