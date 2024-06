Tiende editie Mañana Mañana wordt knetterend afscheidsfeest

LAREN(Gld.) – Mañana Mañana nodigt iedereen van harte uit voor de laatste editie van het festival, dat plaatsvindt op 13, 14, 15 en 16 juni in Laren (Gld.). Het tienjarig jubileum belooft een grandioze finale te worden die zijn weerga niet kent. “We willen niet uitgaan als een nachtkaars, maar als een knetterend kampvuur met al onze vrienden eromheen.”

Afscheidsstatement van De Feestfabriek

In een vandaag uitgebracht statement licht de organisator De Feestfabriek toe: “In de week voor het festival van start gaat, hebben we een moeilijke beslissing moeten nemen: Mañana Mañana 2024 is de tiende, maar ook de laatste editie. We willen eerlijk zijn naar alle dierbare en trouwe bezoekers die al maanden toeleven naar volgend weekend. Daarom kiezen we ervoor om bezoekers en andere betrokkenen op voorhand in te lichten over dit ongelofelijk moeilijke besluit. We willen niet uitgaan als een nachtkaars, maar als een knetterend kampvuur met al onze vrienden eromheen: we gaan er een fantastisch afscheidsfeest van maken met een lach en een traan! Laten we feestend afscheid nemen van dit unieke ontdekfestival. En voor wie ons prachtige evenement nog nooit heeft meegemaakt, is dit de laatste kans.”

Avontuurlijker en Sfeervoller dan Ooit

Dit jaar is er hard gewerkt aan een nog avontuurlijker, sfeervoller en gastvrijer Mañana Mañana. Er zijn zes nieuwe podia, een knussere terreinindeling en een verbeterd campingbeleid waarbij zelf meegenomen eten en drinken is toegestaan. Bezoekers kunnen rekenen op een bezield en met zorg samengesteld programma vol muzikale pareltjes, culinaire vrijbuiters, wonderlijk theater en geestverrijkende workshops. Ondanks alle inspanningen is de kaartverkoop echter niet voldoende om het evenement rendabel te maken.

Volledige Festivalervaring

Iedereen die een kaartje heeft gekocht of dat nog wil doen, krijgt het volledige aanbod en er wordt nergens op afgeschaald. Het festival biedt vier dagen boordevol alternatieve muziek, zinnenprikkelend theater, heerlijk eten en dat alles in een prachtige, sprookjesachtige en groene omgeving. Dit is de laatste kans om dit unieke festival mee te maken. Tickets voor alle dagen en campingtickets zijn nog verkrijgbaar.

Dankbetuiging en Afscheid

De Feestfabriek bedankt in het statement alle bezoekers, medewerkers, artiesten, cateraars, leveranciers en gastheren (de landeigenaren in Hummelo, Vorden en Laren (Gld.)) uit de grond van hun hart. “Let’s go out with a bang! Tot 13, 14, 15 en 16 juni.”