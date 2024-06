Bezoekers Reurpop in Ruurlo parkeren dichterbij (en gratis) als ze nuchter naar huis rijden

RUURLO – Het BOB-campagneteam was op 9 juni aanwezig op Reurpop in Ruurlo om aandacht te vragen voor de gevolgen van alcoholgebruik in het verkeer. Bezoekers konden dichterbij (en gratis) parkeren wanneer zij afspraken om na het festival nuchter naar huis te rijden. Het parkeerterrein werd afgesloten met een speciale ‘alcoholslagboom’, die alleen opengaat na een blaastest.

Dat alcohol en verkeer niet samengaan, weet iedereen. Maar wist je dat al na één glas alcohol je reactiesnelheid vertraagt, en je blikveld versmalt? Wanneer je 4 à 5 glazen alcohol hebt gedronken wordt de kans op een ongeval zelfs 4 keer zo groot. Ook nemen bestuurders die alcohol hebben gedronken meer risico in het verkeer en hebben ze geen realistisch beeld meer van wat ze wel of niet kunnen. Dat zorgt voor onveilige situaties in het verkeer. Daarom vraagt het BOB-campagneteam aandacht voor dit thema.

Bezoekers parkeren auto achter speciale alcoholslagboom

Bezoekers van Reurpop mochten dichterbij (en sowieso gratis) parkeren, als zij de afspraak met het campagneteam maakten om geen alcohol te drinken. Ze parkeerden hun auto op een parkeerterrein dat werd afgesloten met een speciale alcoholslagboom. Na afloop van het festival werden ze gevraagd een blaastest te doen. Als ze geen alcohol hadden gedronken, ging de slagboom open. De alcoholslagboom bleef echter dicht wanneer de bezoeker toch alcohol had gedronken. Het campagneteam ging vervolgens met de bezoeker in gesprek om alternatief vervoer naar huis te regelen.

Campagne hard nodig

Provincie Gelderland zet zich als opdrachtgever met de BOB-campagne ook de komende jaren in voor het voorkomen van rijden onder invloed van alcohol met verschillende interventies en een publiekscampagne. Gedeputeerde verkeer en openbaar vervoer Klaas Ruitenberg: “Alcohol in het verkeer is helaas nog steeds een groot probleem en een gevaar voor de verkeersveiligheid. Er zijn genoeg alternatieven om thuis te komen na een gezellige avond uit: Regel een BOB, gebruik het OV of laat je ophalen. De komende jaren blijven we hier aandacht voor vragen omdat we graag willen dat iedereen in Gelderland vlot en veilig thuiskomt.”

