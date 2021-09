Corine Hartman te gast in nieuwe bibliotheek

Deel dit bericht

LICHTENVOORDE – Op donderdag 30 september a.s. zal thrillerschrijfster Corine Hartman een interactieve lezing verzorgen in de Lichtenvoordse Bibliotheek, de bieb waar ze zelf lid is. Aanvang van de lezing: 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €5,00, niet-leden €7,50.

Interactieve lezing

De kermis is geweest, de Dahlia Kunstobjecten zijn weer afgebroken, het gewone leven in Lichtenvoorde kan weer beginnen. Een speciale activiteit op 30 september: Corine Hartman geeft een lezing in haar eigen Bibliotheek. Hartman gaat die avond geen standaardlezing verzorgen. De eerste helft van de avond zal in het teken staan van de vraag: wie heeft de moord op een gevierd soapactrice op zijn of haar geweten. De bestsellerauteur leest haar korte verhaal ‘Vallende ster’ voor, een whodunnit, en de bezoekers mogen hun speurderskwaliteiten testen. Onder de goede inzenders van dader en motief verloot Corine een gesigneerd boekje. “Natuurlijk vertel ik ook een en ander over het schrijfproces en mijn boeken, lees eventueel nog wat stukjes voor, met gelegenheid tot interactie en vragen stellen”, aldus de schrijfster. Alle ingrediënten voor een mooie én spannende avond zijn dus aanwezig. Na afloop is er gelegenheid om boeken te laten signeren.

Achterhoekse schrijfster mét landelijke bekendheid

Auteur Corine Hartman (1964, woonachtig in Lichtenvoorde) werkte als zelfstandig tekstschrijver en vormgever tot haar debuut met Schone kunsten in 2007. Vanaf dat moment is ze fulltime auteur. Met de unieke, succesvolle serie rondom de onorthodoxe rechercheur Jessica Haider heeft Hartman haar naam definitief gevestigd in het thrillergenre. Met onder meer vijf Gouden Strop-nominaties en twee Hebban Awards in haar bezit, geldt ze als een van de meest gelauwerde en gewaardeerde thrillerschrijvers van ons land.

Corine Hartman heeft inmiddels een indrukwekkend oeuvre. Dit voorjaar verscheen haar laatste pennenvrucht, ‘De nieuwe dood’. Deze thriller is de derde en laatste in de reeks over haar personage Faye van Laar en opnieuw een bestseller.

Kaartverkoop

Toegangskaarten voor deze avond zijn te koop via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.oostachterhoek.nl/corine) of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.